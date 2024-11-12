Експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що росіяни безперервно готуватимуть можливості завдавати ударів Силам оборони. Це триватиме доти, поки вони перебуватимуть у позиції наступу.

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Ситуація в Запорізькій області

Сили оборони на Запорізькому напрямку мали певні успіхи. Нашим захисникам вдалось відвоювати там окуповані росіянами території під час літнього контрнаступу 2023 року.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

За словами Івана Варченка, будь-які успіхи українських захисників дуже дратують окупантів.

На всі відвойовані українцями території росіяни готові кидати величезні сили, адже ці землі важливі для них у переговорних процесах. Тому у Запорізькій області вони не зважатимуть на втрати та намагатимуться повернути деокуповані Україною території під свій контроль,

– висловився він.

Можливості ЗСУ

Військовослужбовець зауважив, що Збройні Сили України матимуть можливість перейти з оборони до наступу лише за умови, якщо буде достатньо військових ресурсів для того, щоб здійснювати наступальні дії.

Для цього є класичні розрахунки щодо пропорцій бойової підготовки сторін, проте є й особливості сучасної війни. Вони вносять корективи у стандартні методи ведення бойових дій,

– зазначив Іван Варченко.

Тактика ворога

Росіяни дотримуються вже всім відомої тактики, атакуючи українські позиції значною кількістю особового складу та військової техніки. Вони не зважають на втрати, адже обрали саме такий метод, він, на їхню думку, дієвий.

Ми (ЗСУ – 24 Канал) розуміємо, що росіяни, постійно маневруючи між різними ділянками фронту, концентруючись то на одному, то на іншому напрямку, намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. На жаль, їм інколи це вдається,

– висловився експерт з питань безпеки.

До слова, українські військові завдали влучного удару по скупченню псковських десантників і техніки на Запорізькому напрямку, знищивши два російські трали та особовий склад усередині. За інформацією ГУР, під ударом опинились також і чотири бронемашини, серед яких нові БМД-4.