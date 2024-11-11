Вже незабаром ворог може активізуватися у Запорізькій області, попередив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Загроза нового наступу

За словами Волошина, очікується, що протягом найближчих днів російська піхота розпочне наземні атаки на цій ділянці фронту.

Військовий зауважив, що ворожий наступ на Запоріжжі може створити нове вогнище тиску на українські війська.

Атаки можуть розпочатися в найближчому майбутньому, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться будь-якого дня,

– сказав він.

Зазначимо, що на Оріхівському напрямку у Запорізькій області за останню добу окупанти атакували двічі. На Времівському напрямку, який є виступом на межі Запоріжжя і Донеччини, ворог 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Костянтинопольського, Успенівки та Макарівки.

До слова, ситуація на Курахівському напрямку дедалі погіршується. Росіяни проводять дії з оточення міста.