Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

До теми Майже 2 тисячі ліквідованих окупантів: втрати ворога на 11 листопада

Яка ситуація на лінії фронту зараз

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

Росіяни продовжують штурмувати Вовчанськ: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

Оборонці української землі стримували натиск ворога на Сіверському напрямку де було відбито одну атаку противника в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Яка ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки.

Росіяни намагалися просуватися біля Селидового: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка.

Окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Антонівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій у районах Трудового, Костянтинопольського, Успенівки та Макарівки.

Яка ситуація біля Трудового: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоандріївки та Малої Токмачки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів сім разів, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території.