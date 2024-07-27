Кротевич наголосив, що наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність.

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На п'ять ліній оборони наступати – це деб*лізм. Це те, що ми от ніяк не можемо навчитися. Не знаю, може, самоспалення перед Верховною Радою зробити, щоб сказати й бути почутим: "Дивіться, там, де п'ять ліній оборони противника, наступати не варто; варто наступати, де слабкіша оборона",

– пояснив він.

За його словами, наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність. Він також розкритикував розмови про повернення Криму та інші подібні обіцянки.

Водночас військовий зауважив, що не може звинуватити у цьому когось конкретного, хто приймав рішення "саме так наступати".

"Мені страшно, якщо росіяни вивчили українську, почали дивитися мої інтерв'ю і такі: "О, до речі, треба шукати місця, де лінія фронту за весь час взагалі не зсунулася". А такі місця були, і таке місце було в районі Нью-Йорку. Зараз на Нью-Йорк противник наступає. Що мається на увазі? Там, де немає ніяких зсувів ні в одну, ні в іншу сторону, особовий склад з будь-якої сторони стає недбалим", – каже Кротевич.

Також в інтерв'ю Богдан Кротевич виклав свої претензії до Юрія Содоля. Нагадаємо, ДБР не внесло в ЄРДР окрему справу по генералу і не викликало Кротевича свідчити проти Содоля, тож азовець подав до суду на відомство.