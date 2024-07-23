Кротевич вважає, що цього не тільки замало, але й що ДБР порушує закон. Також він натякнув на те, що є вказівка не давати хід справі проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

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ДБР не порушило окрему справу проти Содоля, а судовий процес затягують

27 червня у Державному бюро розслідувань відповіли Кротевичу, що долучать його лист щодо Содоля до справи, "де опосередковано розглядають дії ОСУВ "Хортиця". Боєць назвав це навмисною бездіяльністю. Він переконаний: ДБР порушує закон, до того ж не викликало його свідчити, хоча у листі було прохання про це.

Разом із адвокатами Кротевич подав скаргу на ДБР до суду 4 липня, щоб відомство завело справу в ЄРДР і почало розслідування. Але спершу один суддя пішов у відпустку, а потім інший. Тож засідання відклали до середини серпня.

Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка зверху не давати хід цій справі,

– повідомив Богдан Кротевич.

Начштабу "Азову" підкреслив: діє в рамках закону і не хоче шкодити Україні. Тому витримав паузу, щоб не порушувати це питання під час самітів і важливих міжнародних зустрічей.

Водночас він зауважив, що увага суспільства прикута до ситуації із забудовниками в Києві та до вбивства Фаріон, тим часом як генерал Содоль не несе відповідальності.

У листі Кротевича мовилося про кількох людей, окрім колишнього командувача Об'єднаних сил. Але зараз вони "знаходяться на своїх місцях і роблять все, щоб прикрити свого очільника". І пильнують, щоб ніхто нічого поганого про "колишнього" не сказав.

Азовець подякував за підтримку командирам бригад різних відомств, які готові свідчити проти Содоля. І звернувся до українців.

Якщо я десь там зникну в найближчі пів року, або цегла на голову впаде, чи автівка підірветься, то вже, будьте люб'язні, добийтесь того, щоб цю справу довели до кінця, а УПЦ МП не існувало в Україні. І обов'язково поверніть азовців з полону,

– написав Богдан Кротевич.

У чому звинувачують Содоля

Начальник штабу бригади "Азов" Кротевич 24 червня подав заяву у ДБР щодо одного з генералів. У ЗМІ написали, що мова про Юрія Содоля.

"Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал", – пояснив Кротевич і зауважив: не переймається, якщо з ним щось станеться після цього листа.

Військовий наголосив: судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів. "Усі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить", – додав боєць.

Того ж дня Зеленський звільнив генерала з посади, замінивши командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Причину президент не назвав.

26 червня стало відомо, що видання Washington Post отримало текст скарги Кротевича на Содоля.

"Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території", – ішлося в листі до ДБР.

29 червня у ДБР пообіцяли Кротевичу, що викладені ним обставини будуть перевірені. Принаймні такі дані навели у ЗМІ. Днем раніше азовець заявив, що не задоволений відповіддю ДБР, але деталі не розповів.