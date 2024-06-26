У ній він начебто звинувачував генерала в помилках, яких він припустився, починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році.

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Содоль не керував обороною Маріуполя

Як з'ясувалося, Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, однак його нагородили званням Героя України.

Ба більше, зазначається, що він не постачав бригаді "Азов" боєприпаси і не забезпечив наявність оборонних споруд у місті перед російським наступом.

WP також наводить слова Содоля, які процитував Кротевич, після того, як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції. Повідомляється, що генерал сказав бійцям "нам кінець", а після цього просто поклав слухавку.

Зокрема, Кротевич поскаржився на те, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів.

Як з'ясувалося, коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира "Азову" розпочали формальне розслідування.

Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території,

– стверджував начштабу "Азову".

Що цьому передувало