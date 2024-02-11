До цього військовий був командувачем Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Що відомо про діяльність нового очільника Об'єднаних сил – розповідає 24 Канал.
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Участь у боях з 2014 року
Генерал-лейтенант Юрій Содоль, як і інші військові в оновленому керівництві Збройних Сил України, обороняв країну від окупантів починаючи від 2014 року. Тоді він обіймав посаду командира 25 окремої повітряно-десантної бригади.
Його бригада побувала у найгарячіших точках – зокрема, брала участь у боях за Рубіжне, у штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, прикривала вихід українських сил з Дебальцевого.
У січні 2015 року Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. Упродовж 2015 року вдома генерал був 59 діб із 365 – решту днів він воював у зоні АТО. У березні 2018 року Юрій Содоль став командувачем морської піхоти ВМС Збройних Сил України – ким і був до лютого 2024 року.
Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль / ArmyInform
Нагороди військового
28 лютого 2022 року Юрій Содоль отримав звання Герой України. Зазначається, що у боях за Волноваху вивів людей з-під удару ворога та організував успішний контрнаступ. Зазначається, що завдяки його діям вдалося врятувати сотні бійців. Окрім цього, він брав участь в обороні Маріуполя.
Крім того, він був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" у 2010 році та отримав почесні ордени "За мужність" III ступеня у 2014 році та Богдана Хмельницького III ступеня у 2015 році.
Зміни командування армії
- Зі зміною головнокомандувача з Валерія Залужного на Олександра Сирського президент анонсував низку змін у військовому керівництві Збройних Сил. Зокрема, одразу було замінено начальника Генштабу – замість Сергія Шаптали керівником став Анатолій Баргилевич.
- Окрім цього, стало відомо про заступників Сирського та Баргилевича. Володимир Зеленський назвав такі прізвища, як Сухаревський, Лебеденко, Горбатюк, Шевченко та Драпатий. Детально ознайомитися з діяльністю цих військових ви можете у цьому матеріалі 24 Каналу.
- Вже 11 лютого Володимир Зеленський призначив нового очільника Сухопутних військ – ним став Олександр Павлюк. Раніше цю посаду займав генерал Сирський. В той самий час Павлюк був першим заступником міністра оборони.