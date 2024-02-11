Варто наголосити, що всі вони мають бойовий досвід та добре знають, що потрібно армії. Що відомо про новопризначених заступників – розповідає 24 Канал.

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Вадим Сухаревський

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що полковник Вадим Сухаревський займатиметься у команді Сирського і Баргилевича напрямком безпілотних систем й розвитком застосування дронів у ЗСУ.

Вадим Сухаревський воює проти російських окупантів з 2014 року. Показовий був випадок саме у квітні 2014 року. Тоді Сухаревський на позивний "Борсук" був командиром 3-ї роти 80 аеромобільної бригади.

Зазначається, що коли він з підрозділом висунувся у бік Слов'янська, коли Сухаревський побачив, як на службовців СБУ напали терористи Гіркіна. Побачивши, як бойовики гатять по українцях, військовий вирішив втрутитися. Полковник першим відкрив вогонь по ворогу – всупереч наказу.

Раніше ще жодного разу наші війська не відкривали вогонь по противнику. У мене був суворий наказ – ні в якому разі без команди вогонь не відкривати. Я зрозумів, що які б не були команди, а відповідальність за загибель наших побратимів буде лежати на мені,

– пригадує той день Сухаревський.

З 2022 року під командуванням Вадима Сухаревського підрозділи 59 окремої мотопіхотної бригади виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей. Полковник отримав звання Герой України 18 червня 2022 року. У рідному місті Берегово полковника на його честь названа вулиця.

Володимир Зеленський та Вадим Сухаревський / Фото ОП

Володимир Горбатюк

Бригадного генерала Володимира Горбатюка погодили на посаду заступника очільника Генштабу Анатолія Баргилевича. Він відповідатиме за оперативну роботу, роботу штабів, планування, управління.

Станом на квітень 2014 року майор Горбатюк був командиром ротації українського контингенту в Косові. У 2015 році призначений командиром на той час новоствореної 54 окремої механізованої бригади ЗСУ, що дислокується у Бахмуті.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий – другий бригадний генерал, призначений на посаду заступника Баргилевича. Повідомляється, що він відповідатиме за підготовку, якісне тренування військових.

Новий заступник на війні з квітня 2014 року. Він був командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади. У серпні 2016 року він став командувачем 58 мотопіхотної бригади.

У травні 2014 року його підрозділ ввійшов у Маріуполь. Він керував операцією зі звільнення заручників у захопленому сепаратистами міськвідділі міліції Маріуполя. Драпатий був за кермом БМП, яка здійснила легендарний прорив через барикади.

Окрім цього, Драпатий був відповідальний за операцію з виведення військ з так званого "Ізваринського котла". Тоді в оточенні опинилося близько 260 українських військових та понад три десятки одиниць техніки.

З початком великої війни Драпатий відомий як один з командувачів операції звільнення Херсона.

Олексій Шевченко

Олексій Шевченко – також бригадний генерал. На посаді заступника голови Генштабу він відповідатиме за питання логістики.

Проходив службу на командних посадах артилерійських підрозділів, на посаді заступника начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 19 квітня 2022 року призначений начальником Військової академії, що в Одесі.

Андрій Лебеденко

Другим заступником Олександра Сирського призначили Андрія Лебеденка. Президент України зазначив, що його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем.

Про нового заступника головнокомандувача у мережі інформації надзвичайно мало. Однак його можна знайти в списку осіб, відзначених орденом Данила Галицького. Лебеденко отримав нагороду 2022 року.

Що відомо про ситуацію