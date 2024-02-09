Про призначення нового голови Генштабу повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, призначити Баргилевича запропонував Олександр Сирський. 24 Канал зібрав, що відомо про Анатолія Баргилевича.

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Хто такий новий голова Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич

Володимир Зеленський сказав про нього так: "Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі".

Відповідно до даних у Вікіпедії, Баргилевич – генерал-майор Збройних сил України, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ (з 9 жовтня 2023). У 2022 – 2023 роках був начальником штабу східного угруповання військ. Також є колишнім заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони (2020 – 2022). Тепер же Баргилевич очолив Генеральний штаб Збройних Сил України. До складу Ставки він входить із жовтня 2023 року.

Баргилевич був фактично першим командувачем територіальної оборони, ще у складі Сухопутних військ ЗСУ у 2020 році, який почав створювати та розбудовувати потужну систему військ ТрО ще до повномасштабного вторгнення. На початку повномасштабної війни – один із небагатьох генералів, хто не в кабінеті, а зі зброєю в руках очолив оборону найважливішого сектору №1 оборони Києва на Гостомельському напрямку. На чолі угруповання, основу якого складали підрозділи ТрО, не допустив захоплення столиці зі сходу,

– так охарактеризували Баргилевича в Міноборони журналістам "Суспільного".

У 2016 році Баргилевича призначили начальником оперативного управління Командування Сухопутних Військ, де він опікувався розвитком терооборони.

Війну 2014 року Анатолій Баргилевич зустрів на посаді начальника управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу, згодом працював у штабі Антитерористичної операції.

Він має ордени Богдана Хмельницького (другого та третього ступеня) та орден Данила Галицького.

Баргилевич добре знає Сирського

І це не дивно, адже майже півтора року очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Олександр Сирський був командувачем саме ОСУВ "Хортиця" – і керував контрнаступальною операцією на Харківщині (ця область входить у зону відповідальності "Хортиці").

Зверніть увагу! 24 Канал підготував біографію Сирського – нового Головнокомандувача.