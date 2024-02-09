Про чергові кадрові зміни у ЗСУ Володимир Зеленський повідомив ввечері 9 лютого. Він зазначив, що проводив нараду з командуванням Сил оборони та безпеки України, а також міністром оборони Рустемом Умєров.

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Замінили керівника Генштабу

За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що 9 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визначився з кандидатурами заступників. Глава держави підпише відповідні укази. Крім того, визначені вже заступники начальника Генштабу.

"Усі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", – додав глава держави.