Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розповів, чого очікують від Сирського на посаді Головкома, передає 24 Канал.

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"Те, чого не вистачало ще вчора"

За його словами, від сьогодні всі питання щодо комплектації Збройних сил, їх підготовки, ухвалення управлінських рішень, зокрема щодо мобілізації, ротації та демобілізації, лягають на плечі Головнокомандувача.

Подоляк переконаний, що саме військові мають чітко пояснювати усі процедури мобілізації, як вони мають працювати. Посадовець наголосив, що це те саме, чого не вистачало ще вчора.

Генштаб має надати відповіді щодо роботи ТЦК і про те, як забезпечити потреби армії.

Окремо Подоляк зупинився на питанні ротації.

Треба чітко розуміти, хто і як має робити заміну тих чи інших військовослужбовців,

– наголосив представник Зеленського.

Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.

Тому, на думку Подоляка, завдання Сирського – сказати, як будуть використовуватися ці люди, які вже є сьогодні мобілізовані.

Посадовець зазначив, що мобілізація не має відбуватися одномоментно, а тривати на постійній основі – армія повинна доукомплектовуватися.

Які ще завдання стоять новим керівництвом ЗСУ

Подоляк також назвав кілька завдань, які поставив президент перед новим керівним складом ЗСУ. По-перше, це питання тактики на 2024 рік. На жаль, 2023 рік не приніс результатів на фронті, які очікували. Посадовець зауважив, що Україна не може дозволити собі стагнувати у новому році. Тому по-кроково слід розуміти, що треба робити.

По-друге, варто шукати військовотехнологічні рішення. Тому що Росія воює кількісно. Для того, щоб це помножити на нуль потрібні рішення, зокрема щодо посилення армії дронами і дальнобійними спроможностями та вирішення питання снарядного "голоду".

По-третє, треба чітко розуміти, хто і на яких рівнях має приймати управлінські рішення у ЗСУ.

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