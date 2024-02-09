Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассказал, чего ожидают от Сырского на должности Главкома, передает 24 Канал.

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"То, чего не хватало еще вчера"

По его словам, с сегодняшнего дня все вопросы по комплектации Вооруженных сил, их подготовки, принятия управленческих решений, в частности по мобилизации, ротации и демобилизации, ложатся на плечи Главнокомандующего.

Подоляк убежден, что именно военные должны четко объяснять все процедуры мобилизации, как они должны работать. Чиновник отметил, что это то самое, чего не хватало еще вчера.

Генштаб должен предоставить ответы о работе ТЦК и о том, как обеспечить потребности армии.

Отдельно Подоляк остановился на вопросе ротации.

Надо четко понимать, кто и как должен делать замену тех или иных военнослужащих,

– подчеркнул представитель Зеленского.

Советник напомнил слова президента. Тот говорил, что из миллиона мобилизованных лиц непосредственное участие в боевых действиях принимали 200 – 300 тысяч человек.

Поэтому, по мнению Подоляка, задача Сырского – сказать, как будут использоваться эти люди, которые уже сегодня мобилизованы.

Чиновник отметил, что мобилизация не должна происходить одномоментно, а продолжаться на постоянной основе – армия должна доукомплектовываться.

Какие еще задачи стоят перед новым руководством ВСУ

Подоляк также назвал несколько задач, которые поставил президент перед новым руководящим составом ВСУ. Во-первых, это вопрос тактики на 2024 год. К сожалению, 2023 год не принес результатов на фронте, которые ожидали. Чиновник отметил, что Украина не может позволить себе стагнировать в новом году. Поэтому пошагово следует понимать, что надо делать.

Во-вторых, стоит искать военно-технологические решения. Потому что Россия воюет количественно. Для того, чтобы это умножить на ноль нужны решения, в частности по усилению армии дронами и дальнобойными возможностями и решения вопроса снарядного "голода".

В-третьих, надо четко понимать, кто и на каких уровнях должен принимать управленческие решения в ВСУ.

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