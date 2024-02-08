Об этом президент Украины заявил в своем вечернем обращении. Стоит отметить, что новым главнокомандующим ВСУ должен стать Александр Сырский, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался об изменениях, которые должны быть в ВСУ

Зеленский отметил, что ожидает определенных изменений в Вооруженных Силах Украины на 2024 год. Президент подчеркнул, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта,

– пояснил глава государства.

Зеленский также отметил, что надо решить проблемы с логистикой. Ведь Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

"Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине", – подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что чрезмерная и неоправданная численность в штабах должна быть исправлена. Кроме того, по словам президента, надо построить в армии действенную систему ротаций.

За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных Сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно,

– подчеркнул украинский глава.

Зеленский рассказал также, что нужно очевидное повышение качества обучения воинов, в частности, только обученные солдаты на первой линии.

Последним изменением, которое, по мнению президента, нужно ВСУ, это создание нового рода сил – Силы беспилотных систем. Туда должен быть назначен первый командующий.

новым главнокомандующим ВСУ должен стать Александр Сырский, передает 24 Канал.

К теме Это не о фамилиях и тем более не о политике, - Зеленский об увольнении Залужного

Зеленский высказался об изменениях, которые должны быть в ВСУ

Зеленский отметил, что ожидает определенных изменений в Вооруженных Силах Украины на 2024 год. Президент подчеркнул, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта,

– пояснил глава государства.

Зеленский также отметил, что надо решить проблемы с логистикой. Ведь Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

"Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине", – подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что чрезмерная и неоправданная численность в штабах должна быть исправлена. Кроме того, по словам президента, надо построить в армии действенную систему ротаций.

За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных Сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно,

– подчеркнул украинский глава.

Зеленский рассказал также, что нужно очевидное повышение качества обучения воинов, в частности, только обученные солдаты на первой линии.

Последним изменением, которое, по мнению президента, нужно ВСУ, это создание нового рода сил – Силы беспилотных систем. Туда должен быть назначен первый командующий.

Обратите внимание! Зеленский 6 февраля уже издал указ о создании Сил беспилотных систем в составе ВСУ.

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