Стало известно, что Зеленский подписал указ о назначении нового Главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский.

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Зеленский назначил Сырского новым Главнокомандующим ВСУ

Владимир Зеленский сообщил 8 февраля, что назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Глава государства заявил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского,

– заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что у Сырского есть успешный опыт защиты, ведь он провел Киевскую оборонную операцию. Также у Сырского есть успешный опыт наступления. В качестве примера глава государства привел Харьковскую освободительную операцию.

Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины,

– подтвердил Зеленский.

По его словам, новый Главком Сырский на днях представит команду перезагрузки ВСУ.

Зеленский встретился с Залужным

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встрече с Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала за 2 года защиты Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас,

– написал глава государства.

Также Зеленский сказал, что предложил Залужному и в дальнейшем быть в команде.

Что предшествовало