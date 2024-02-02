Ранее по сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии это опровергли в Офисе Президента.
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О чем разговаривали
Как рассказал собеседник издания, в "откровенном" разговоре Зеленский сказал Залужному, что "общество все больше истощается из-за войны", а помощь со стороны международных партнеров замедлилась.
По информации WP, Залуженный не рассердился из-за якобы намерений президента уволить его. Сообщается, что Главнокомандующий дал ему понять, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. В то же время Зеленский его "внимательно выслушал".
Любой новый командующий все равно будет бороться с большими, лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в изнурительную ситуацию, тупик. Новому главнокомандующему все равно понадобится мощный приток дополнительных военных, чтобы заменить потери и соответствовать российскому плану отправить в бой еще 400 тысяч солдат,
– цитирует Валерия Залужного WP.
Он также отметил, что украинские войска и в дальнейшем будут нуждаться в большем количестве оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования.
Залужный обнародовал свою вторую статью: главные тезисы
- Валерий Залужный убежден, что мы должны быть более мобильными в тактике и средствах. По словам Главнокомандующего ВСУ, мы должны использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий, а также искать новые возможности и пути, чтобы получить преимущество над противником. Поэтому, в этом контексте, подчеркивает он, несомненное преимущество имеют именно технологии.
- Как отметил "железный генерал", основная задача военачальника – "вовремя выяснить требования, которые выдвигает война, связанные с развитием технического прогресса". Воевать по-старому уже не получается. Отдельное внимание следует посвятить созданию цифрового поля, контроля за радиоэлектронной обстановкой, комбинированным ударным беспилотным и киберсредствам и логистике.
- Главнокомандующий ВСУ отметил,, что командование ищет новые формы применения украинских сил обороны. У противника существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе. В то же время мы сталкиваемся с тем, что государственные институты в Украине не могут "улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер".