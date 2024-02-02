Ранее по сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности Главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии это опровергли в Офисе Президента.

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О чем разговаривали

Как рассказал собеседник издания, в "откровенном" разговоре Зеленский сказал Залужному, что "общество все больше истощается из-за войны", а помощь со стороны международных партнеров замедлилась.

По информации WP, Залуженный не рассердился из-за якобы намерений президента уволить его. Сообщается, что Главнокомандующий дал ему понять, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. В то же время Зеленский его "внимательно выслушал".

Любой новый командующий все равно будет бороться с большими, лучше вооруженными силами в войне, которая зашла в изнурительную ситуацию, тупик. Новому главнокомандующему все равно понадобится мощный приток дополнительных военных, чтобы заменить потери и соответствовать российскому плану отправить в бой еще 400 тысяч солдат,

– цитирует Валерия Залужного WP.

Он также отметил, что украинские войска и в дальнейшем будут нуждаться в большем количестве оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования.

Залужный обнародовал свою вторую статью: главные тезисы