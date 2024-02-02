Раніше мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом це заперечили в Офісі Президента.

Дивіться також Хто може стояти за "звільненням" Залужного: розмова з Романом Світаном

Про що розмовляли

Як розповів співрозмовник видання, у "відвертій" розмові Зеленський сказав Залужному, що "суспільство дедалі більше виснажується через війну", а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася.

За інформацією WP, Залужений не розсердився через буцімто наміри президента звільнити його. Повідомляється, що Головнокомандувач дав йому зрозуміти, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним. Водночас Зеленський його "уважно вислухав".

Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, глухий кут. Новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати й відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів,

– цитує Валерія Залужного WP.

Він також наголосив, що українські війська і надалі потребуватимуть більшої кількості зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання.

Залужний оприлюднив свою другу статтю: головні тези