Раніше мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом це заперечили в Офісі Президента.
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Про що розмовляли
Як розповів співрозмовник видання, у "відвертій" розмові Зеленський сказав Залужному, що "суспільство дедалі більше виснажується через війну", а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася.
За інформацією WP, Залужений не розсердився через буцімто наміри президента звільнити його. Повідомляється, що Головнокомандувач дав йому зрозуміти, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним. Водночас Зеленський його "уважно вислухав".
Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, глухий кут. Новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати й відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів,
– цитує Валерія Залужного WP.
Він також наголосив, що українські війська і надалі потребуватимуть більшої кількості зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання.
Залужний оприлюднив свою другу статтю: головні тези
- Валерій Залужний переконаний, що ми повинні бути мобільнішими у тактиці та засобах. За словами Головнокомандувача ЗСУ, ми повинні використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій, а також шукати нові спроможності та шляхи, щоб здобути перевагу над противником. Відтак, у цьому контексті, підкреслює він, безсумнівну перевагу мають саме технології.
- Як зазначив "залізний генерал", основна задача воєначальника – "вчасно з'ясувати вимоги, які висуває війна, що пов'язані з розвитком технічного прогресу". Воювати по-старому вже не виходить. Окрему увагу слід присвятити створенню цифрового поля, контролю за радіоелектронною обстановкою, комбінованим ударним безпілотним та кіберзасобам і логістиці.
- Головнокомандувач ЗСУ наголосив на тому, що командування шукає нові форми застосування українських сил оборони. У противника суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі. Водночас ми стикаємося з тим, що державні інституції в Україні не можуть "покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів".