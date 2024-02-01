У колонці Валерій Залужний наголосив на тому, що командування шукає нові форми застосування українських сил оборони. На це є низка причин, зокрема, мобілізаційний ресурс, якого у ворога значно більше.
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Мобілізаційний ресурс у Росії більший
Як зазначив Валерій Залужний, у противника суттєва перевага у мобілізаційному людському ресурсі. Водночас ми стикаємося з тим, що державні інституції в Україні не можуть "покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів".
Паралельно головнокомандувач наголосив на важливості використання безпілотних технологій. Він зауважив, що вони дозволять підвищити ступінь безконтактності ведення бойових дій. А це дасть можливість знизити рівень втрат, адже керувати цими засобами можна дистанційно.
Себто Валерій Залужний зауважив, що з урахуванням ситуації, яка склалася на полі бою, безпілотники суттєво допомагатимуть протистояти російським загарбникам. А їх на території України все ще дуже і дуже багато.
З якими ще проблемами стикається наше військо
У колонці Валерій Залужний окреслив інші моменти, через які нашому військовому командуванню доводиться шукати нові шляхи застосування наявних сил оборони. Серед них:
- нестабільна політична ситуація навколо нашої держави, наслідком чого є скорочення військової підтримки;
- також існує висока ймовірність, що Росія провокуватиме ще цілу низку конфліктів за прикладом Ізраїлю та Ємену, що відволікатиме від підтримки України основних наших партнерів;
- не менш важливим є виснаженість у наших партнерів, через високу інтенсивність бойових дій в Україні, запасів ракет і боєприпасів до артилерії та ППО , а також неможливість їх швидко виготовляти, адже у світі спостерігається дефіцит пороху.
- крім того, санкційна політика недостатньо ефективна, внаслідок чого Росія та її партнери можуть розгортати потужності оборонно-промислового комплексу, що дає ворогові можливість вести позиційну війну на виснаження;
- а ще накладаються на це труднощі у виробництві вітчизняних боєприпасів, що поглиблює залежність нашої держави від постачання союзниками.
- крім того, на визначення пріоритетів підтримки союзниками впливає невизначеність подальшого характеру збройної боротьби.