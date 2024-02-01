Як зауважив Валерій Залужний, він переконаний, що ми повинні бути мобільнішими у тактиці та засобах. Це дозволить здобути перемогу у війні, яку розв'язала Росія.

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Як Залужний окреслив завдання на 2024 рік

За словами головнокомандувача ЗСУ, ми повинні використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій, а також шукати нові спроможності та шляхи, щоб здобути перевагу над противником.

Відтак, у цьому контексті, підкреслює він, безсумнівну перевагу мають саме технології, якщо порівнювати з традицією ведення бою. Завдяки їм можна збільшити кількість безконтактних бойових дій, що дозволить знизити рівень втрат.

Отже, з урахуванням вимог сьогодення, найголовніше наше завдання буде полягати в прийнятті нової точки зору на форми і способи застосування Сил оборони для досягнення Перемоги,

– наголосив Валерій Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, основна причина зміни стратегії, форм і способів застосування військ – розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем, які масово застосовують та які дозволяють виконувати широкий спект завдань.

Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин,

– зазначив він.

Водночас він звернув увагу на інші фактори, які впливають на рішення шукати нові форми застосування Сил оборони. Серед них:

нестабільна політична ситуація довкола нашої країни, через що скорочується військова підтримка;

висока ймовірність, що Росія провокуватиме низку конфліктів типу тих, що спалахнули в Ізраїлі та Ємені, щоб відволікати від підтримки України основних партнерів;

виснаженість запасів ракет і боєприпасів до артилерії та ППО у наших партнерів, пов'язана з високою інтенсивністю бойових дій, а також неможливість оперативно поповнювати запаси через світовий дефіцит пороху;

недостатня ефективність санкційної політики, через що Росія та її партнери розгортають потужності оборонно-промислового комплексу, що дає можливість ворогові вести позиційну війну на виснаження;

значна перевага ворога у мобілізаційному людському ресурсі, а також "неспроможність державних інституцій покращити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів";

труднощі у виробництві вітчизняних боєприпасів, пов'язані з недосконалістю нормативно-правової бази та частковою монополізацією цієї галузі;

невизначеність характеру подальшої збройної боротьби такого масштабу, що ускладнює визначення пріоритетів підтримки серед наших партнерів.

Валерій Залужний наголосив, що основні зусилля у 2024 році потрібно буде зосередити на: