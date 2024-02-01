Как отметил Валерий Залужный, он убежден, что мы должны быть более мобильными в тактике и средствах. Это позволит одержать победу в войне, которую развязала Россия.

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Как Залужный очертил задания на 2024 год

По словам главнокомандующего ВСУ, мы должны использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий, а также искать новые возможности и пути, чтобы получить преимущество над противником.

Поэтому, в этом контексте, подчеркивает он, несомненное преимущество имеют именно технологии, если сравнивать с традицией ведения боя. Благодаря им можно увеличить количество бесконтактных боевых действий, что позволит снизить уровень потерь.

Итак, с учетом требований сегодняшнего дня, самая главная наша задача будет заключаться в принятии новой точки зрения на формы и способы применения Сил обороны для достижения Победы,

– подчеркнул Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, основная причина изменения стратегии, форм и способов применения войск – развитие вооружения и военной техники, особенно беспилотных систем, которые массово применяют и которые позволяют выполнять широкий спектр задач.

Поэтому беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые являются во времени не выгодными для Украины по целому ряду причин,

– отметил он.

В то же время он обратил внимание на другие факторы, которые влияют на решение искать новые формы применения Сил обороны. Среди них:

нестабильная политическая ситуация вокруг нашей страны, из-за чего сокращается военная поддержка;

высокая вероятность, что Россия будет провоцировать ряд конфликтов типа тех, которые вспыхнули в Израиле и Йемене, чтобы отвлекать от поддержки Украины основных партнеров;

истощенность запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО у наших партнеров, связанная с высокой интенсивностью боевых действий, а также невозможность оперативно пополнять запасы из-за мирового дефицита пороха;

недостаточная эффективность санкционной политики, из-за чего Россия и ее партнеры разворачивают мощности оборонно-промышленного комплекса, что дает возможность врагу вести позиционную войну на истощение;

значительное преимущество врага в мобилизационном человеческом ресурсе, а также "неспособность государственных институтов улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер";

трудности в производстве отечественных боеприпасов, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы и частичной монополизацией этой отрасли;

неопределенность характера дальнейшей вооруженной борьбы такого масштаба, что затрудняет определение приоритетов поддержки среди наших партнеров.

Валерий Залужный отметил, что основные усилия в 2024 году нужно будет сосредоточить на:

создании системы обеспечения высокотехнологичными средствами Силы обороны;

внедрении новой философии подготовки, а также ведения военных действий с учетом ограничений;

в кратчайшие сроки овладеть новыми возможностями для ведения боевых действий.

Потребность в увеличении использования беспилотников

Необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые, в свою очередь, безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины,

– отметил Залужный.

Он добавил, что беспилотные и другие новейшие технологии дают возможность решить ряд ключевых проблем, которые возникают при организации и ведении боевых действий Силами обороны. Речь идет о способности: