Министерство образования и науки Украины уже согласовало ряд изменений в положения, которые являются частью комплексной политики "Школа офлайн". Она имеет целью вернуть детей к очному обучению, улучшить качество дистанционного образования и тому подобное.

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Что изменится со следующего учебного года для учеников

Комплексную политику "Школа офлайн" будут внедрять с 1 сентября 2025 года. Она будет действовать на период военного положения. Все изменения области могут реализовать сейчас, чтобы быть готовыми к следующему учебному году.

1. Организация дистанционных классов

С 1 сентября 2025 года минимальное количество учеников в дистанционном классе составит 20 человек. Детей, которые учатся по семейной или экстернатной формам, не учитывают в это количество. Индивидуальные формы обучения государство будет финансировать отдельно.

Дистанционные классы в одной школе должны быть организованы для учеников с 1 по 9 класс, 1 по 11 класс, 5 по 11 класс или 8 по 11 класс (для лицеев).

Если ни одна школа в громаде не может функционировать, потому что не выполняет условия, то по решению учредителя определяется одна наиболее способная школа, которая работает без соблюдения требований к наполненности классов и представленности классов каждого года обучения.

Если в громаде ни в одной школе не может быть сформирован конкретный класс определенного года обучения, то только один класс на громаду может иметь наполнение менее 20 учеников.

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2. Дистанционное образование для детей за рубежом

С 1 сентября 2025 года дети, которые находятся за рубежом, смогут учиться в украинской системе образования на семейной, экстернатной форме и в дистанционных классах с украиноведческим компонентом. Параллельное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно не предусмотрели.

В МОН также назвали преимущества таких классов:

Отсутствие двойной нагрузки: ученики изучают только те предметы, которых нет в зарубежных школах, в соответствии с модифицированными программами, утвержденными МОН.

Удобное для ученика расписание, которое не пересекается с расписанием в школе в стране пребывания.

Оценки по другим предметам перезачисляют, рекомендации для перезачета смотрите по ссылке.

Учитель получает полный пакет материалов для интересного проведения уроков. Также с сентября этого года началось обучение учителей ведущих методик преподавания.

Интересно! Классы с украиноведческим компонентом – это отдельная нагрузка учителей, которая будет им оплачиваться. Они закладываются в формулу расчета образовательной субвенции.

Выбрать школу по такой программе можно уже сегодня на дашборде.

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3. Обучение по месту пребывания ребенка

Дети-переселенцы с 1 сентября 2025 года будут учиться очно в школах по месту своего фактического пребывания. Пошаговая инструкция, как родители могут перевести ребенка в школу по месту жительства, – по ссылке.

Перемещенные ученики смогут остаться на дистанционном обучении в своих учебных заведениях если:

в школах по месту пребывания нет свободных мест для очного обучения;

местные школы соответствующего уровня образования не работают очно;

все местные школы, где проживает ученик, прекратили свою деятельность.

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4. Обучение детей на ВОТ

Если дистанционные классы с учениками, которые на ВОТ продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, то ученики будут продолжать обучение в своих классах. Или же могут перейти в другое учебное заведение в пределах своей области, которое продолжит функционировать.

Еще одной возможностью для детей на ВОТ является педагогический патронаж, то есть индивидуальная форма образования. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляют учителя, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями.

Ученик и учитель будут иметь общий еженедельный план занятий для работы. Для начальной школы это предусматривает 5 часов на одного ученика, для базовой – 8, а для старшей школы – 12 часов. МОН предоставит рекомендации по работе по педагогическому патронажу и пример индивидуального расписания,

– отметили в министерстве.

Ознакомиться со всеми компонентами политики "Школа офлайн" можно по ссылке.