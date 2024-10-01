Это предусматривает политика программы "Школа офлайн". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
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Как будут учиться ученики-переселенцы
В Минобразования считают, что очное обучение обеспечит детям качественное образование, интеграцию в новую общину, развитие мягких навыков и индивидуальный подход учителя.
МОН также обнародовало инструкцию, как родители могут перевести ребенка в школу по месту жительства
Как перейти в школу по месту жительства
- получить от школы, где ребенок учится дистанционно, информацию об изменениях с нового учебного года;
- на сайте Института образовательной аналитики проверить наличие мест в школе по месту жительства ребенка.
Если есть места:
- подать заявление в одну из школ и проинформировать о переводе дистанционное учебное заведение;
- директор дистанционной школы переводит ребенка в новое ЗО.
Как перевести ребенка в другую школу / МОН
Если мест нет:
- продолжить обучение в своей школе дистанционно, но предоставить директору подтверждение об отсутствии мест, в том числе и со ссылкой на официальный сайт Института образовательной аналитики;
- дистанционное заведение образования закрепляет приказом обучение ребенка дистанционно.
Как перевести ребенка в другую школу / МОН
- Напомним, что вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что программу "Школа офлайн" в Украине будут внедрять с 1 сентября 2025 года; она будет действовать на период военного положения. Она имеет целью обеспечить качественное образование детям в действующих условиях. Детали – по ссылке.