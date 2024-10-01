Это предусматривает политика программы "Школа офлайн". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

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Как будут учиться ученики-переселенцы

В Минобразования считают, что очное обучение обеспечит детям качественное образование, интеграцию в новую общину, развитие мягких навыков и индивидуальный подход учителя.

МОН также обнародовало инструкцию, как родители могут перевести ребенка в школу по месту жительства

Как перейти в школу по месту жительства

получить от школы, где ребенок учится дистанционно, информацию об изменениях с нового учебного года;

на сайте Института образовательной аналитики проверить наличие мест в школе по месту жительства ребенка.

Если есть места:

подать заявление в одну из школ и проинформировать о переводе дистанционное учебное заведение;

директор дистанционной школы переводит ребенка в новое ЗО.



Как перевести ребенка в другую школу / МОН

Если мест нет:

продолжить обучение в своей школе дистанционно, но предоставить директору подтверждение об отсутствии мест, в том числе и со ссылкой на официальный сайт Института образовательной аналитики;

дистанционное заведение образования закрепляет приказом обучение ребенка дистанционно.



Как перевести ребенка в другую школу / МОН