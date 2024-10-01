Це передбачає політика програми "Школа офлайн". Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

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Як вчитимуться учні-переселенці

У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя.

МОН також оприлюднило інструкцію, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання

Як перейти в школу за місцем проживання

отримати від школи, де дитина вчиться дистанційно, інформацію про зміни з нового навчального року;

на сайті Інституту освітньої аналітики перевірити наявність місць у школі за місцем проживання дитини.

Якщо є місця:

подати заяву в одну зі шкіл та поінформувати про переведення дистанційний заклад освіти;

директор дистанційної школи переводить дитину в новий ЗО.



Як перевести дитину в іншу школу / МОН

Якщо місць немає:

продовжити навчання у своїй школі дистанційно, але надати директору підтвердження про відсутність місць, зокрема й з покликаннням на офіційний сайт Інституту освітньї аналітики;

дистанційний заклад освіти закріплює наказом навчання дитини дистанційно.



Як перевести дитину в іншу школу / МОН