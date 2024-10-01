Це передбачає політика програми "Школа офлайн". Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Дивіться також Федоров назвав дату старту програми "Школа офлайн"

Як вчитимуться учні-переселенці

У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя.

МОН також оприлюднило інструкцію, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання

Як перейти в школу за місцем проживання

  • отримати від школи, де дитина вчиться дистанційно, інформацію про зміни з нового навчального року;
  • на сайті Інституту освітньої аналітики перевірити наявність місць у школі за місцем проживання дитини.

Якщо є місця:

  • подати заяву в одну зі шкіл та поінформувати про переведення дистанційний заклад освіти;
  • директор дистанційної школи переводить дитину в новий ЗО.


Як перевести дитину в іншу школу / МОН

Якщо місць немає:

  • продовжити навчання у своїй школі дистанційно, але надати директору підтвердження про відсутність місць, зокрема й з покликаннням на офіційний сайт Інституту освітньї аналітики;
  • дистанційний заклад освіти закріплює наказом навчання дитини дистанційно.


Як перевести дитину в іншу школу / МОН

  • Нагадаємо, що віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що програму "Школа офлайн" в Україні впроваджуватимуть з 1 вересня 2025 року; вона діятиме на період воєнного стану. Вона має на меті забезпечити якісну освіту дітям у чинних умовах. Деталі – за посиланням.