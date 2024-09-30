Таке рішення ухвалив уряд України, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у телеграмі. Мета програми – дати дітям якісну освіту з урахуванням життєвих умов, у яких вони опинилися.

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Як діятиме "Школа офлайн"

Федоров наголосив: офлайн-навчання має бути безпечним.

Для цього з урядом і МОН співпрацюємо з компанією Palantir, визначаємо безпечні школи, де дійсно доцільно зробити укриття й повернути дітей за парти. На будівництво укриттів у прифронтових регіонах уряд виділив 7,5 мільярда гривень,

– повідомив посадовець.

І додав, що програма інклюзивна та гнучка. Вона враховує запити дітей-переселенців, дітей, які виїхали за кордон, і дітей, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.

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Що передбачає "Школа офлайн"

Програма "Школа офлайн" передбачає:

Підвищення якості дистанційного навчання там, де відновити безпечний офлайн неможливо.

Діти за кордоном, які ходять у місцеві школи, вивчатимуть в українських школах тільки предмети з українознавчим компонентом. Наприклад, українську мову, українську літературу, географію, історію України. Тобто не буде подвійного навантаження, коли дитина навчається за повною програмою і в українській, і в закордонній школі. Оцінки із закордонних шкіл перезараховуватимуть.

Навчання за місцем перебування. Діти, які переїхали в безпечніші регіони, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно в школах за місцем фактичного перебування.

Педагогічний патронаж для дітей із тимчасово окупованих територій, які навчаються за індивідуальним графіком. За кожним учнем закріплюють учителя, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.

Якісна освіта – це базова потреба дітей, яку треба забезпечити попри все. Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів,

– уточнив Федоров.

Дізнатися більше про "Школу офлайн" можна на сайті програми.

Нагадаємо, 24 Канал детально розповідав про "Школу офлайн". Про це можна прочитати тут.