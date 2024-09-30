Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Новая программа "Защиты Украины" содержит 10 практических модулей и ориентирована на современные вызовы.

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Что будут изучать ученики на уроках "Защиты Украины"

На уроках старшеклассники овладеют базовыми навыками для жизни, самозащиты и сформируют оборонное сознание.

Уроки станут интерактивными – старшеклассники будут практиковать навыки по домедицинской помощи, тактической медицины, а также учиться на симуляторах управлять дронами, лазерных тирах и других интерактивных средствах,

– сообщили в МОН.

Вместо привычных 45-минутных уроков еженедельно, обучение будет происходить раз в месяц в учебных центрах, которые создают общины для своих учеников.

Заметим, что в декабре на обеспечение ячеек государство выделило субвенцию в размере 1,64 миллиарда гривен.

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