Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Новая программа "Защиты Украины" содержит 10 практических модулей и ориентирована на современные вызовы.
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Что будут изучать ученики на уроках "Защиты Украины"
На уроках старшеклассники овладеют базовыми навыками для жизни, самозащиты и сформируют оборонное сознание.
Уроки станут интерактивными – старшеклассники будут практиковать навыки по домедицинской помощи, тактической медицины, а также учиться на симуляторах управлять дронами, лазерных тирах и других интерактивных средствах,
– сообщили в МОН.
Вместо привычных 45-минутных уроков еженедельно, обучение будет происходить раз в месяц в учебных центрах, которые создают общины для своих учеников.
Заметим, что в декабре на обеспечение ячеек государство выделило субвенцию в размере 1,64 миллиарда гривен.
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- Ранее мы информировали, что образовательную программу предмета "Защита Украины" полностью переписали. Минобразования Украины внесло изменения в программу, включая рекомендации для оборудования классов и новые методики обучения. Детали читайте по ссылке.