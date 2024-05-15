В частности, изменили рекомендованный перечень оборудования для классов. Также разработали методику, которая подскажет, каким образом организовать образовательное пространство и процесс обучения, рассказал глава МОН Оксен Лисовой.

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Как изменится программа предмета "Защита Украины"

Чиновник отметил, что в прошлом году Кабмин выделил финансирование на переоснащение кабинетов и обучение учителей. В общем будет функционировать сеть, которая будет содержать около тысячи учебных центров для преподавания "Защиты Украины".

В этой дисциплине – 6 модулей. Среди них – и домедицинская помощь, где есть элементы тактической медицины. Также там будет разнообразная инженерия, что предусматривает, в частности, навыки управления беспилотными аппаратами, радиосвязь и различные технологии, связанные с военным контекстом. А еще предусмотрели топографию и тактику: базовые знания и навыки,

– сообщил министр.

И добавил, что из образовательной программы выбросили все, что туда попало по советскому подходу.

Задача дисциплины "Защита Украины" – дать молодому гражданину осознанное понимание того, для чего защищать государство, почему это выгодно ему лично, почему государство является важным инструментом достижения его личного успеха и безопасности. И дальше – навыки того, как именно он может защищать его,

– отметил глава МОН.

Так МОН будет пытаться сформировать у граждан оборонное сознание и осмысленный подход к важности этой защиты.

Хотим предоставить спокойную психологическую установку гражданину, что война может стать составляющей нашей жизни, и это – не катастрофа или трагедия, которой нельзя противостоять. Наоборот – мы способны защищаться,

– добавил Лисовой.

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Когда представят обновленную программу

Министр также сообщил, что вскоре должна состояться презентация этой новой образовательной программы.

Хотим, чтобы уже с 1 сентября эту дисциплину преподавали по-новому. В течение мая-июня будет осуществляться закупка оборудования. Большой центр мы готовим в Киеве – будем приглашать туда журналистов, показывать, как это все будет работать,

– отметил глава МОН.

И добавил, что в конце года выделили 100 миллионов гривен на полное переобучение учителей, которые преподают этот предмет. Старт этого обучения вот-вот начнется.

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"Защита Украины" будут преподавать в учебных центрах педагоги, которые занимаются только этой дисциплиной. Сегодня ее возлагают как дополнительную нагрузку на учителей физкультуры, истории или других предметов. Но для нас важно подобрать людей, которые будут загружены исключительно этим предметом на 100% своего рабочего времени,

– считает чиновник.

И уточняет, что предмет будут преподавать для всех учеников старшей школы. Учебные центры, которые будут работать кустовым методом. Условно, один центр на 5-10 школ, в том числе и в селах. В регионах уже формируют сеть. Также предусмотрели супервизию для учителей.

Мы предусмотрели на эту дисциплину полтора часа в неделю, которые трансформируем в один урок в месяц – но на полный день,

– рассказал министр.