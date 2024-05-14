Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И отметил, что МОН понимает, чем грозит процесс ассимиляции.

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Лисовой рассказал, какие предметы должны изучать ученики-беженцы

Чиновник говорит: иностранные страны якобы не заинтересованы в ассимиляции украинских детей в местные сообщества, но такая угроза есть.

Существует также опасность, что дети будут там маргинализированы, поэтому они должны ходить в местные школы. Но для нас также важно, чтобы эти дети остались украинцами, сохранили идентичность,

– отметил министр.

Поэтому МОН разработало так называемый украиноведческий компонент. По словам министра, если ученик за рубежом посещает местную школу и хочет учиться параллельно в украинской, он может не изучать все универсальные дисциплины, а осваивать так называемый украиноведческий компонент. Минобразования Украины уже провело переговоры с зарубежными коллегами по такому содействию.

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Как можно изучать так называемый украиноведческий компонент

Украиноведческий компонент, уточнил министр, можно изучать несколькими способами:

первый – онлайн: до 6 часов в неделю дети учат украинский язык, литературу, историю Украины и географию;

второй – факультативные занятия с украинскими учителями, где в школах есть большие сообщества украинских детей;

третий – обучение в образовательных центрах, если они есть.

За лето хотим сделать сокращенную версию блока STEM – естественных дисциплин и математики. Это также должно поддержать знания наших детей за рубежом,

– рассказал Лисовой.

И добавил: очень важно сохранить идентичность украинских детей-беженцев.

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Ученикам-беженцам поможет Международная украинская школа

Глава Минобразования также отметил, что подростки, в отличие от учеников младшей школы, имеют большие образовательные потери, ведь им труднее учиться в иностранных школах из-за сложных программ. Поэтому МОН перезагружает "Международную украинскую школу", которая призвана помочь. Уже сформировали наблюдательный совет, объявили конкурс на избрание директора.

Международная украинская школа будет формировать базы данных образовательных центров, разрабатывать учебные программы отдельно для каждой страны, искать политические решения, касающиеся, например, моделей зачисления дисциплин. То есть создаем своеобразное "министерство зарубежного образования",

– уточнил чиновник.

Лисовой также сообщил, что за границу во время войны выехало около 500 тысяч учеников.