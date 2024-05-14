Чиновник отметил, что организаторы тестирования учтут опыт 2023 года, в частности относительно адекватности тестовых заданий. Особенно учитывая то, что в этом году выпускники будут сдавать аж четыре предмета.

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Чего ждать участникам НМТ в 2024 году

Лисовой отметил, что в прошлом году задания на тестировании были тяжелые. Но их уровень – одинаковый для всех. В этом году МОН учтет недостатки задач.

Также министр назвал одним из вызовов во время тестирования воздушные тревоги. В таком случае выпускники должны спуститься в укрытие. Не для всех такой "перерыв" является полезным.

Мы на них не повлияем – только можем сделать все необходимое для того, чтобы центры, в которых будут проводить тестирование, строго придерживались правил безопасности,

– уточнил чиновник.

Также, по словам министра образования и науки, остается вероятность хакерских атак врага: действия российских киберпреступников направлены на срывы любых процессов в Украине.

Есть и недобропорядочность: попытки взлома с целью похитить и опубликовать результаты тестов. Мы это все "отлавливаем". Такие вещи на самом деле есть везде. Наши службы готовы к новым атакам и будут противодействовать всеми возможными средствами,

– отметил глава МОН.

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Может ли НМТ заменить ВНО

Чиновник также рассказал, что ВНО имело свои важные преимущества. В частности, таким является задание с открытыми ответами.

Этот бумажный формат качественный и добротный. Вернемся ли мы полностью к ВНО? Нам хотелось бы перейти к более широкому спектру возможностей, чтобы дети могли проявить себя – и из-за наличия открытых заданий и других составляющих теста также. Я бы хотел возвращения к формату ВНО,

– сообщил Лисовой.

И добавил, что вероятнее всего, в Украине перейдут к определенному гибридному варианту ВНО/НМТ. Ведь, по словам министра, у компьютерного тестирования есть целый ряд преимуществ. К примеру, его можно провести за рубежом.