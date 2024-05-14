Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, на какую сумму будут выдавать гранты. Также уточнил, оставят ли госзаказ.

Смотрите также Студенты могут изменить специальность и время обучения: Рада приняла важные изменения в высшем образовании

Как будут формировать сумму грантов для поступающих

Чиновник рассказал: гранты будут иметь определенную сумму: самая большая – 50 тысяч гривен, наименьшая – 15 тысяч.

Сумма будет зависеть, в частности, от результатов вступительного тестирования. А еще на нее будет влиять то, какую специальность абитуриент выберет. Мы предусмотрели инструмент коэффициента, которым грантом можно стимулировать поступающих выбирать дефицитную профессию,

– отметил министр.

И уточнил: если, к примеру, Минэнерго заказало недостаточно физиков-ядерщиков, то студент, который пойдет изучать ядерную физику, получит высший коэффициент. Поэтому он получит грант на сумму 60, а не 50 тысяч гривен.

Смотрите также В Раде поддержали увеличение веса творческого конкурса при поступлении в 2024 году

Как именно будут формировать госзаказ

Лисовой отметил, что госзаказ – это интерес государства. К примеру, МОН хочет видеть в вузах 10 тысяч будущих учителей, Минздрав – 10 тысяч врачей, а Минэнергетики – 10 тысяч инженеров. Все зависит от того, сколько и каких именно специалистов нужно.

Национальная академия наук хочет, к примеру, 10 физиков-ядерщиков, 10 философов и 10 историков. Гуманитарная сфера, отрасли экономики и социальная сфера тоже понимают, сколько им нужно специалистов. И государство делает этот заказ. А дальше уже интерес гражданина,

– рассказал глава МОН.