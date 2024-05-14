Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, на яку суму видаватимуть гранти. Також уточнив, чи залишать держзамовлення.

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Як формуватимуть суму грантів для вступників

Посадовець розповів: гранти матимуть визначену суму: найбільша – 50 тисяч гривень, найменша – 15 тисяч.

Сума залежатиме, зокрема, від результатів вступного тестування. А ще на неї впливатиме те, яку спеціальність абітурієнт обере. Ми передбачили інструмент коефіцієнта, яким грантом можна стимулювати вступників обирати дефіцитну професію,

– зазначив міністр.

І уточнив: якщо, до прикладу, Міненерго замовило недостатньо фізиків-ядерників, то студент, який піде вивчати ядерну фізику, отримає вищий коефіцієнт. Тож він отримає грант на суму 60, а не 50 тисяч гривень.

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Як саме формуватимуть держзамовлення

Лісовий зауважив, що держзамовлення – це інтерес держави. До прикладу, МОН хоче бачити у вишах 10 тисяч майбутніх учителів, МОЗ – 10 тисяч лікарів, а Міненергетики – 10 тисяч інженерів. Усе залежить від того, скільки і яких саме фахівців потрібно.

Національна академія наук хоче, приміром, 10 фізиків-ядерників, 10 філософів і 10 істориків. Гуманітарна сфера, галузі економіки та соціальна сфера теж розуміють, скільки їм потрібно фахівців. І держава робить це замовлення. А далі вже інтерес громадянина,

– розповів очільник МОН.