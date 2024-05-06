Также есть правила, как действовать в случае технических сбоев во время УМТ. Как в целом будет происходить тестирование, рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

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Как будет проходить УМТ-2024

Вакуленко рассказала: если раздается воздушная тревога, то ответственный за временный экзаменационный центр приостанавливает тестирование.

Все спускаются в укрытие, находятся там до момента завершения воздушной тревоги. Если тревога до 2,5 часов, то участники возвращаются к выполнению заданий. Если тревога длинная, то участников просят принять участие в дополнительной сессии оценивания,

– уточнила руководительница УЦОКО.

И сообщила, что в основной сессии примет участие подавляющее большинство поступающих. На дополнительную сессию можно зарегистрироваться с 10 до 15 мая.

Если участник был зарегистрирован в основной сессии, но по уважительным причинам – заболевания, длительная воздушная тревога – не сумел пройти оценивание, то также можно принять участие в дополнительной сессии,

– добавила Вакуленко.

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Почему УМТ-2024 – огромный вызов для поступающих

Руководительница УЦОКО также отметила, что УМТ 2024 года – огромный вызов для поступающих.

4 часа, плюс перерыв посередине 20 минут. Волнение к тестированию. Но проводить тестирование в два дня было бы невозможным, потому что участникам приходилось бы дважды приезжать во временные экзаменационные центры. Оценивание проводится не только в Украине, но и за рубежом, в 32 странах мира, кроме Украины,

– отметила она.

И посоветовала нынешним абитуриентам посещать все уроки, делать домашние задания, настойчиво учиться, чтобы сформировать навык упорной, тщательной работы.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому стоит доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Поэтому готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Директор УЦОКО также отметила, что теперь в программной среде будет проще работать, ведь рядом с кнопкой "зафиксировать ответ" будет сообщение о том, когда этот ответ зачислят.

Так же в тестовом блоке будет специальная панель навигации, где будут обозначаться все задачи теста. Это квадратики, которые будут светиться красным, как только участник засчитает ответ. Но если система работает медленнее, чем нужно, плохой интернет в школе, то участник должен сказать об этом инструктору, потому что проблема может быть не во всем пункте или аудитории, а, например на конкретном компьютере. На период восстановления время участника будет приостановлено,

– рассказала Вакуленко.

И добавила: если проблему не смогут решить, то участнику предложат принять участие в дополнительной сессии.