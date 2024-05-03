Чтобы иметь возможность принять участие во вступительной кампании, участники тестирования должны набрать минимально возможное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ. Эти минимальные – пороговые баллы – ежегодно определяет Министерство образования и науки Украины.

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Какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году

В этом году для участия в конкурсном отборе участникам НМТ надо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету. В прошлом году стоило получить только 10% правильных ответов.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, надо набрать:

5 баллов – по математике, иностранному языку, физике;

6 баллов – по химии;

7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии;

8 баллов – по истории Украины.

Этот минимум позволит участнику НМТ получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и принять участие во вступительной кампании в вузы.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Если участник НМТ получит тестовый балл, меньше установленного порогового балла, хотя бы по одному предмету НМТ, он не сможет стать студентом ЗВО этого года.

Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100 – 200 баллов происходит на основе таблиц тестовых баллов по каждому предмету НМТ. С ними можно ознакомиться здесь.

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Сколько участников будет сдавать НМТ в 2024 году