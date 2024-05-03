Чтобы иметь возможность принять участие во вступительной кампании, участники тестирования должны набрать минимально возможное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ. Эти минимальные – пороговые баллы – ежегодно определяет Министерство образования и науки Украины.
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Какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году
В этом году для участия в конкурсном отборе участникам НМТ надо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету. В прошлом году стоило получить только 10% правильных ответов.
Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, надо набрать:
- 5 баллов – по математике, иностранному языку, физике;
- 6 баллов – по химии;
- 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии;
- 8 баллов – по истории Украины.
Этот минимум позволит участнику НМТ получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и принять участие во вступительной кампании в вузы.
Если участник НМТ получит тестовый балл, меньше установленного порогового балла, хотя бы по одному предмету НМТ, он не сможет стать студентом ЗВО этого года.
Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100 – 200 баллов происходит на основе таблиц тестовых баллов по каждому предмету НМТ. С ними можно ознакомиться здесь.
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Сколько участников будет сдавать НМТ в 2024 году
- По состоянию на 15 апреля, по данным УЦОКО, зарегистрировалось на НМТ более 286 тысяч участников.
- До 8 мая они получат в своих персональных электронных кабинетах приглашения на основную сессию.
- Там будет указана дата прохождения тестирования, точный адрес и время.