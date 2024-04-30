В частности, учитывают их рейтинги, чтобы получить качественное образование. О 10 лучших университетах Украины по различным критериям читайте дальше.
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10 самых популярных вузов Украины
Лучшие вузы оценивают по разным критериям. Рассмотрим основные из них.
Популярность в сети
Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в сети Интернет. Так, 2024 года в десятку лучших ЗВО Украины относятся:
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Львовская Политехника";
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
Популярность по разным критериям
Один из самых влиятельных рейтингов вузов также – QS World University Rankings – перечень лучших образовательных учреждений мира, составлен на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Оценка включает следующие критерии:
- репутация в академической среде;
- цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;
- соотношение количества преподавателей и студентов;
- результаты трудоустройства;
- отношение работодателей к выпускникам;
- репутация выпускников среди работодателей;
- связи с международной научной сетью;
- относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
- устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.
В 2024 году, по данным рейтинга, 10 лучших вузов нашей страны следующие:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Одесский национальный университет имени Мечникова;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
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Популярность по публикациям
Еще один рейтинг украинских вузов создают по данным наукометрической базы SciVerse Scopus. Здесь учитывают количество научных публикаций и их цитирование.
10 лучших вузов Украины в рамках этого рейтинга расположились так:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Одесский национальный университет имени Мечникова;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.