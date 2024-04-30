В частности, учитывают их рейтинги, чтобы получить качественное образование. О 10 лучших университетах Украины по различным критериям читайте дальше.

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10 самых популярных вузов Украины

Лучшие вузы оценивают по разным критериям. Рассмотрим основные из них.

Популярность в сети

Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в сети Интернет. Так, 2024 года в десятку лучших ЗВО Украины относятся:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская Политехника";

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Сумской государственный университет;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Популярность по разным критериям

Один из самых влиятельных рейтингов вузов также – QS World University Rankings – перечень лучших образовательных учреждений мира, составлен на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Оценка включает следующие критерии:

репутация в академической среде;

цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;

соотношение количества преподавателей и студентов;

результаты трудоустройства;

отношение работодателей к выпускникам;

репутация выпускников среди работодателей;

связи с международной научной сетью;

относительная численность иностранных преподавателей и студентов;

устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.

В 2024 году, по данным рейтинга, 10 лучших вузов нашей страны следующие:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Национальный университет "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Одесский национальный университет имени Мечникова;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

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Популярность по публикациям

Еще один рейтинг украинских вузов создают по данным наукометрической базы SciVerse Scopus. Здесь учитывают количество научных публикаций и их цитирование.

10 лучших вузов Украины в рамках этого рейтинга расположились так: