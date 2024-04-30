В частности, учитывают их рейтинги, чтобы получить качественное образование. О 10 лучших университетах Украины по различным критериям читайте дальше.

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10 самых популярных вузов Украины

Лучшие вузы оценивают по разным критериям. Рассмотрим основные из них.

Популярность в сети

Международный рейтинг World Universities Web Ranking ежегодно исследует качество и популярность вузов в сети Интернет. Так, 2024 года в десятку лучших ЗВО Украины относятся:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская Политехника";
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

Популярность по разным критериям

Один из самых влиятельных рейтингов вузов также – QS World University Rankings – перечень лучших образовательных учреждений мира, составлен на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Оценка включает следующие критерии:

  • репутация в академической среде;
  • цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;
  • соотношение количества преподавателей и студентов;
  • результаты трудоустройства;
  • отношение работодателей к выпускникам;
  • репутация выпускников среди работодателей;
  • связи с международной научной сетью;
  • относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
  • устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.

В 2024 году, по данным рейтинга, 10 лучших вузов нашей страны следующие:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени Каразина;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  • Одесский национальный университет имени Мечникова;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

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Популярность по публикациям

Еще один рейтинг украинских вузов создают по данным наукометрической базы SciVerse Scopus. Здесь учитывают количество научных публикаций и их цитирование.

10 лучших вузов Украины в рамках этого рейтинга расположились так:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Одесский национальный университет имени Мечникова;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.