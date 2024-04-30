Сколько лет нужно учиться на аспирантуре и кто может туда поступить в Украине, читайте дальше.

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Сколько лет надо учиться в аспирантуре

Поступить в аспирантуру можно только после окончания магистратуры. То есть аспирантура является следующим уровнем обучения.

Поступать в аспирантуру можно в том вузе, в котором студент заканчивал магистратуру, а также в научно-исследовательском институте.

В среднем обучение аспирантов длится до пяти лет. Преимущественно – 3 – 4 года. Это также зависит от формы обучения – дневной или заочной.

Два-три года аспирант получает на подготовку и защиту диссертационной работы. После окончания обучения в аспирантуре он получает статус исследователя, пока не защитит диссертацию через ВАК. Только после тщательной проверки, успешного утверждения и защиты диссертации получит статус кандидата наук.

Если студент не прошел этап защиты диссертации, то после окончания аспирантуры он получает диплом, подтверждающий сдачу экзаменов.

Обратите внимание! Правила, условия и особенности обучения могут менять в зависимости от выбранного университета.

Кроме научной работы, будущему ученому также нужно:

написать несколько научных статей;

сдать 3 кандидатских экзамена (обычно это философия, иностранный язык и экзамен по специальности);

выполнить необходимый для кандидата минимум.

Также желательно вести семинары, принимать экзамены и выступать на конференциях вуза. Это важно для будущих преподавателей.