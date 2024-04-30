Сколько лет нужно учиться на аспирантуре и кто может туда поступить в Украине, читайте дальше.
Смотрите также Могут отчислить: аспиранты будут сдавать экзамен по иностранному и украинскому языкам
Сколько лет надо учиться в аспирантуре
Поступить в аспирантуру можно только после окончания магистратуры. То есть аспирантура является следующим уровнем обучения.
Поступать в аспирантуру можно в том вузе, в котором студент заканчивал магистратуру, а также в научно-исследовательском институте.
В среднем обучение аспирантов длится до пяти лет. Преимущественно – 3 – 4 года. Это также зависит от формы обучения – дневной или заочной.
Два-три года аспирант получает на подготовку и защиту диссертационной работы. После окончания обучения в аспирантуре он получает статус исследователя, пока не защитит диссертацию через ВАК. Только после тщательной проверки, успешного утверждения и защиты диссертации получит статус кандидата наук.
Если студент не прошел этап защиты диссертации, то после окончания аспирантуры он получает диплом, подтверждающий сдачу экзаменов.
Кроме научной работы, будущему ученому также нужно:
- написать несколько научных статей;
- сдать 3 кандидатских экзамена (обычно это философия, иностранный язык и экзамен по специальности);
- выполнить необходимый для кандидата минимум.
Также желательно вести семинары, принимать экзамены и выступать на конференциях вуза. Это важно для будущих преподавателей.
- Ранее мы также информировали о том, что в 2024 году поступающие в аспирантуру должны сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Также должны предоставить результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Это испытание состоит из теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку на выбор абитуриента. Детали читайте по ссылке.