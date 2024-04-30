Скільки років потрібно вчитися на аспірантурі та хто може туди вступити в Україні, читайте далі.

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Скільки років треба навчатися в аспірантурі

Вступити в аспірантуру можна тільки після закінчення магістратури. Тобто аспірантура є наступним рівнем навчання.

Вступати в аспірантуру можна у тому виші, в якому студент закінчував магістратуру, а також у науково-дослідному інституті.

У середньому навчання аспірантів триває до п'яти років. Переважно – 3 – 4 роки. Це також залежить від форми навчання – денної чи заочної.

Два-три роки аспірант отримує на підготовку та захист дисертаційної роботи. Після закінчення навчання в аспірантурі він отримує статус дослідника, доки не захистить дисертацію через ВАК. Тільки після ретельної перевірки, успішного затвердження та захисту дисертації отримає статус кандидата наук.

Якщо студент не пройшов етап захисту дисертації, то після закінчення аспірантури він отримує диплом, що підтверджує складання іспитів.

Зверніть увагу! Правила, умови та особливості навчання можуть змінювати залежно від обраного університету.

Окрім наукової роботи, майбутньому науковцю також потрібно:

написати кілька наукових статей;

скласти 3 кандидатських іспити (зазвичай це філософія, іноземна мова та іспит за фахом);

виконати необхідний для кандидата мінімум.

Також бажано вести семінари, приймати іспити та виступати на конференціях вишу. Це важливо для майбутніх викладачів.