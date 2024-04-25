Відповідний проєкт урядової постанови "Про реалізацію експериментального проєкту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту" оприлюднили на сайті Міносвіти України. І пропонують обговорити громадськості.

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Аспіранти складатимуть єдиний іспит з іноземної й української мови

Посадовці пропонують контролювати результати навчання аспірантів. Мета – підтвердження володіння ними компетентностей відповідно до 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій, що передбачає використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях.

Кваліфікаційний іспит проводитимуть для здобувачів ступеня доктора філософії другого року навчання.

Атестацію аспірантів у формі кваліфікаційного іспиту здійснюватимуть у формі інтегрованого тестового іспиту з української та іноземної мови.

Кваліфікаційний іспит проводитимуть у формі ЗНО або в іншій формі. Передбачили різні види тестових та ситуаційних завдань. Їх укладуть відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.

Програму кваліфікаційного іспиту розробить та погодить МОН не пізніше ніж за шість місяців до проведення кваліфікаційного іспиту.

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Кого відрахують з аспірантури

У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту аспірант матиме право повторно скласти іспит не більше одного разу. Витрати він має оплатити сам. Якщо не складе іспит ще раз, його відрахують.

Поновитися на навчання можна аж через пів року у конкретному виші на той рік підготовки, з якого відрахували. Але лише на контрактну форму.

Експериментальний проєкт триватиме до 31 грудня 2026 року.

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови необхідно надсилати до 9 травня на електронну адресу mykhailo.holubiev@mon.gov.ua.