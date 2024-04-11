У міністерстві освіти і науки України роз'яснили основні аспекти, що стосуються студентів, аспірантів та працівників сфери освіти. Зокрема, уточнили, чи матимуть такі особи право на відстрочку.

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Чи мобілізують студентів, аспірантів, викладачів у 2024 році

У МОН повідомили, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період:

студенти училищ, коледжів та ЗВО, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий;

аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Також на особливий період не підлягають мобілізації:

наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем, які працюють у вишах і коледжах, у наукових установах та організаціях;

педагоги коледжів, училищ і шкіл.

Зверніть увагу! Відстрочення від мобілізації діє за умови, якщо вищезгадані працівники працевлаштовані за основним місцем роботи у відповідних закладах чи установах не менш як на 0,75 ставки.

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