Комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити протягом восьми місяців новий законопроєкт про демобілізацію. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Поспішних рішень не буде
У новому законопроєкті мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.
Наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває,
– пояснив Лазуткін.
За його словами, наразі можливе послаблення Сил оборони є небезпечним, так як росіяни продовжують наступ вздовж лінії фронту.
Речник Міноборони також підкреслив, що робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони і Генштабом.
Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, в тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України,
– підсумував Дмитро Лазуткін.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У середу, 10 квітня, Верховна Рада України почала розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Наразі передбачено розгляд відхилених правок. Законопроєкт внесли до парламенту, й голосування триватиме до 11 квітня.
- Поки що триватиме розгляд відхилених правок, кількість яких сягає близько 4 263. Раніше нардеп повідомляв, що комітет Ради загалом опрацював 31 правку, а всі інші були відхилені. Тому народні депутати розглядатимуть кожну правку окремо.
- Зокрема, 10 квітня депутати Верховної Ради проголосували за те, щоб перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію у другому читанні почути доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського.