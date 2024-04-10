Комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити протягом восьми місяців новий законопроєкт про демобілізацію. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Поспішних рішень не буде

У новому законопроєкті мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.

Наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває,

– пояснив Лазуткін.

За його словами, наразі можливе послаблення Сил оборони є небезпечним, так як росіяни продовжують наступ вздовж лінії фронту.

Речник Міноборони також підкреслив, що робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони і Генштабом.

Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, в тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України,

– підсумував Дмитро Лазуткін.

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