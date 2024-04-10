Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони виключив положення щодо демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію. Його планують розглянути окремо. Попередньо, виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Несправедливо щодо захисників

Відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони виключив положення про демобілізацію із законопроєкту про мобілізацію.

Командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка назвав таке рішення несправедливим стосовно воїнів.

За його словами, за це відповідальні не лише народні депутати, але і їхні виборці, які й надали нардепам відповідні повноваження.

Не знімаймо відповідальність з себе, це ми їх обрали, а вони не виконали роботу, яку мали виконати уже давно. Ось так я сприймаю переважну більшість новин, які пов'язані з законом про мобілізацію,

– заявив боєць.

Зокрема, коментуючи виключення положення про демобілізацію із законопроєкту, Ябчанка сказав, що "це не чесно стосовно тих людей, які воюють не перший рік".

Однак, як зауважив воїн, зараз є й більш важливі справи, ніж справедливість до військових. "Важливіше – це перемогти у цій війні", – зауважив він.

Які наразі є підстави для звільнення зі служби

Відомо, що військовослужбовці мають можливість демобілізуватися, якщо ВЛК встановила непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців.

Особи, які уклали контракт на проходження військової служби, служать той термін, який зазначений у контракті. У разі закінчення строку дії контракту, термін його дії автоматично продовжується.

Тому, військові й далі несуть службу до кінця воєнного стану або демобілізації, або ж поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Зокрема, звільнення зі служби можливе за сімейними обставинами. Повний перелік умов ви можете переглянути за посиланням у матеріалі 24 Каналу.