В министерстве образования и науки Украины разъяснили основные аспекты, касающиеся студентов, аспирантов и работников сферы образования. В частности, уточнили, будут ли иметь такие лица право на отсрочку.

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Мобилизуют ли студентов, аспирантов, преподавателей в 2024 году

В МОН сообщили, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации на особый период:

студенты училищ, колледжей и ЗВО, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, что выше ранее полученного;

аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Также на особый период не подлежат мобилизации:

научные и научно-педагогические работники с ученой степенью, которые работают в вузах и колледжах, в научных учреждениях и организациях;

педагоги колледжей, училищ и школ.

Обратите внимание! Отсрочка от мобилизации действует при условии, если вышеупомянутые работники трудоустроены по основному месту работы в соответствующих учреждениях или учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.

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