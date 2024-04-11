Теперь его должен подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
К теме Правку о демобилизации изъяли полностью из закона
В Раде приняли законопроект о мобилизации во втором чтении
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что законопроект о мобилизации принят в целом в редакции, которую предоставил комитет по национальной безопасности обороны и разведки.
В то же время из инициативы изъяли пункты, которые касались демобилизации военнослужащих.
В общем "за" этот законопроект проголосовали 283 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 49, "не голосовали" – "18".
Голосование за законопроект о мобилизации / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
Нардеп также поделился информацией, как голосовали за законопроект по фракциям.
"За" законопроект были такие голосования по фракциям:
- "Слуга народа" – 192;
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 2;
- "Платформа за жизнь и мир" – 18 18;
- "Голос" – 16;
- "Восстановление" – 16;
- "За будущее" – 12;
- "Доверие" – 15;
- Внефракционные – 12.
В "Слуге народа" прокомментировали решение по законопроекту
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что подчеркнула, что на законодательных изменениях для усиления возможностей Сил обороны настаивали наши военные из Министерства обороны и Генерального штаба.
Документ получил более 4 000 правок от народных депутатов, и хотя не является рекордсменом по количеству правок, однако точно отражает важность этого документа для общества,
– объяснила Шуляк.
Она также отметила, что законопроект более точно разграничивает и дает ясность относительно того, кто и как может быть мобилизованным, а кто работает в тылу.
"Конечно, он не может понравиться всем, но когда мы говорим о справедливости и понятности мобилизации гражданских, нужно не забывать о справедливости и ротации для военных. Или в ВСУ, или для ВСУ – только так должен работать тыл и фронт", – отметила руководительница "Слуги народа".
Шуляк также отметили, что есть политики, которые относительно мобилизации обещают все и всем, но нужно быть реалистами. По словам нардепа, законопроект нужен в том виде, который попросили наши военные.
До голосования командующий Объединенными силами ВСУ выступил в Раде
- Командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль 11 апреля выступил в Верховной Раде накануне голосования за законопроект о мобилизации. Генерал объяснил, почему надо принять законопроект о мобилизации.
- Содоль с трибуны призвал проголосовать за проект закона, объяснив, что это необходимо для победы Украины. Присутствующие отреагировали на его слова аплодисментами.
- Стоит отметить, что 10 апреля депутаты пригласили военное руководство Украины выступить перед началом рассмотрения законопроекта с речью. В сессионном зале ожидают также главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.