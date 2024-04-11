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В Раде приняли законопроект о мобилизации во втором чтении

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что законопроект о мобилизации принят в целом в редакции, которую предоставил комитет по национальной безопасности обороны и разведки.

В то же время из инициативы изъяли пункты, которые касались демобилизации военнослужащих.

В общем "за" этот законопроект проголосовали 283 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 49, "не голосовали" – "18".



Голосование за законопроект о мобилизации / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Нардеп также поделился информацией, как голосовали за законопроект по фракциям.

"За" законопроект были такие голосования по фракциям:

"Слуга народа" – 192;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 2;

"Платформа за жизнь и мир" – 18 18;

"Голос" – 16;

"Восстановление" – 16;

"За будущее" – 12;

"Доверие" – 15;

Внефракционные – 12.

В "Слуге народа" прокомментировали решение по законопроекту

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что подчеркнула, что на законодательных изменениях для усиления возможностей Сил обороны настаивали наши военные из Министерства обороны и Генерального штаба.

Документ получил более 4 000 правок от народных депутатов, и хотя не является рекордсменом по количеству правок, однако точно отражает важность этого документа для общества,

– объяснила Шуляк.

Она также отметила, что законопроект более точно разграничивает и дает ясность относительно того, кто и как может быть мобилизованным, а кто работает в тылу.

"Конечно, он не может понравиться всем, но когда мы говорим о справедливости и понятности мобилизации гражданских, нужно не забывать о справедливости и ротации для военных. Или в ВСУ, или для ВСУ – только так должен работать тыл и фронт", – отметила руководительница "Слуги народа".

Шуляк также отметили, что есть политики, которые относительно мобилизации обещают все и всем, но нужно быть реалистами. По словам нардепа, законопроект нужен в том виде, который попросили наши военные.

До голосования командующий Объединенными силами ВСУ выступил в Раде