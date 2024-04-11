Тепер за законопроєкт мають проголосувати в третьому читання, після чого його має підписати спікер Верховної Ради та президент України. Лише після цього цей закон може набрати чинності.

До теми Правку про демобілізацію вилучили повністю з закону

У Раді ухвалили законопроєкт про мобілізацію в другому читанні

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що законопроєкт про мобілізацію ухвалено в цілому в редакції, яку надав комітет з національної безпеки оборони та розвідки.

Водночас з ініціативи вилучили пункти, які стосувалися демобілізації військовослужбовців.