Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Військові керівники виступлять перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію сьогодні, 10 квітня.
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У Раді заслухають доповіді:
- головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського;
- начальника Генерального Штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича;
- а також командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
"Рада прийняла рішення запросити військове керівництво (Сирського, Баргилевича і Содоля) для виступу перед початком розгляду закону про мобілізацію. Буде можливість дати їм виступити", – ідеться у повідомленні.
За словами Железняка, за відповідне рішення проголосували 315 депутатів.
Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала.
Законопроєкт про мобілізацію
- Ще 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту. Документ мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації.
- Депутати запропонували понад 4000 правок до документа, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.
- Учора, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації та ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону.
- Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби та ротації в окремий законопроєкт зробив Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.