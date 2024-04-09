Народний депутат Ярослав Железняк увечері 9 квітня повідомив, що Комітет з питань оборони завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Депутати почнуть голосування 10 квітня, але все вирішиться 11 квітня – тоді голосуватимуть за правки, підтримані комітетом.

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Що рекомендує ухвалити комітет: основні положення

Електронний кабінет

Реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста – право, а не обов'язок. Це добровільно можуть зробити громадяни, які перебувають на військовому обліку. Але можуть і не робити.

Хто може вимагати пред'явити військово-обліковий документ і чи треба мати його при собі

Чоловіки віком 18 – 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, якщо триває мобілізація. Документ слід пред'явити, якщо це вимагають представники ТЦК або поліцейські.

Те, як перевіряють документи, може фіксуватися на камеру або телефон. Якщо йдеться про державний кордон – наприклад, прикордонну смугу або пункти пропуску через державний кордон, – то вимагати пред'явити військово-обліковий документ може прикордонник.

Обмеження для військовозобов'язаних щодо паспорта та закордонних документів

Військовозобов'язані 18 – 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України, тільки якщо матимуть військово-облікові документи. Те саме стосується і паспорта та закордонного паспорта: їх можна оформити, якщо чоловік має при собі військово-облікові документи.

Яке покарання буде для ухилянтів

Тих, хто ухиляється від мобілізації, каратимуть. Їх тимчасово обмежать у праві керувати транспортними засобами, але за рішенням суду.

Що замість строкової служби

Замість строкової служби планують запровадити базову військову службу, яку проходитимуть громадяни 18 – 25 років. Люди зможуть самі обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Чи буде мобілізація жінок

Обов'язкову мобілізацію жінок не планують. Жінок братимуть на військовий облік, якщо їхній стан здоров'я і вік дозволяють проходити військову службу, а також якщо жінки здобули медичну або фармацевтичну освіту. Ті жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану добровільно.

Важливо! Усі ці положення ще можуть змінитися. Адже, як зауважив Ярослав Железняк, комітет тільки рекомендує ухвалити певні положення, але остаточне рішення – за депутатами. Також мовилося про те, що норми щодо демобілізації не увійдуть у цей законопроєкт: за даними ЗМІ, Олександр Сирський запропонував зробити це окремим документом.