Народный депутат Ярослав Железняк вечером 9 апреля сообщил, что Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Депутаты начнут голосование 10 апреля, но все решится 11 апреля – тогда будут голосовать за правки, поддержаные комитетом.

Смотрите также Мобилизация в Украине: какие ограничения для уклонистов оставили в законопроекте

Что рекомендует принять комитет: основные положения

Электронный кабинет

Регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста – право, а не обязанность. Это добровольно могут сделать граждане, которые находятся на воинском учете. Но могут и не делать.

Кто может требовать предъявить военно-учетный документ и надо ли иметь его при себе

Мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, если продолжается мобилизация. Документ следует предъявить, если это требуют представители ТЦК или полицейские.

То, как проверяют документы, может фиксироваться на камеру или телефон. Если речь идет о государственной границе – например, пограничную полосу или пункты пропуска через государственную границу, – то требовать предъявить военно-учетный документ может пограничник.

Ограничения для военнообязанных насчет паспорта и заграничных документов

Военнообязанные 18 – 60 лет смогут получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, только если будут иметь военно-учетные документы. То же касается и паспорта и загранпаспорта: их можно оформить, если мужчина имеет при себе военно-учетные документы.

Какое наказание будет для уклонистов

Тех, кто уклоняется от мобилизации, будут наказывать. Их временно ограничат в праве управлять транспортными средствами, но по решению суда.

Что вместо срочной службы

Вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.

Будет ли мобилизация женщин

Обязательную мобилизацию женщин не планируют. Женщин будут брать на воинский учет, если их состояние здоровья и возраст позволяют проходить военную службу, а также если женщины получили медицинское или фармацевтическое образование. Те женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения добровольно.

Важно! Все эти положения еще могут измениться. Ведь, как заметил Ярослав Железняк, комитет только рекомендует принять определенные положения, но окончательное решение – за депутатами. Также говорилось о том, что нормы относительно демобилизации не войдут в этот законопроект: по данным СМИ, Александр Сырский предложил сделать это отдельным документом.