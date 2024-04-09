Ранее в этот день стало известно, что из законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации. Как сообщили СМИ, решение инициировал Александр Сырский. Он написал письмо Рустему Умерову, предложив рассмотреть демобилизацию в другом законопроекте.

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Когда депутаты проголосуют относительно мобилизации

Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Только что проголосовали решение комитета ко второму чтению. 10 апреля уже будет в зале Рады,

– написал Железняк.

Финишная прямая, но не финал

В то же время он отметил: изменений много, поэтому стоит дождаться текст заключения комитета и сравнительную таблицу. А еще следует понимать, что это не окончательная версия закона.

"Напомню, что в зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия будет именно после рассмотрения парламентом и голосования в целом", – отметил нардеп.