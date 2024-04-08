Недавно в Верховную Раду внесли законопроект №11079, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения, информирует 24 Канал.

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Призыв осужденных лиц

В Украине планируют разрешить привлекать в Вооруженные Силы осужденных граждан, которые уже отбыли наказание. Кроме этого, есть еще люди, которые являются осужденными, однако потенциально могли бы мобилизоваться в армию.

Председатель комитета Сергей Ионушас рассказал, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных.

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, который позволяет мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы,

– сказал он.

По его словам, мобилизация будет запрещена для тех лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. Также не будут призывать осужденных за терроризм, убийство двух или более людей.

Это также будет касаться тех, кого признали виновными в изнасиловании, педофилии и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту. Для этого необходимо желание самого осужденного проходить такую военную службу и решение суда.

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