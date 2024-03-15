Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, какой мобилизационный потенциал среди осужденных есть в нашем государстве. Как она отметила, только среди судимых есть 50 тысяч таких граждан.

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Какой существует ресурс

Елена Высоцкая поделилась данными, сколько осужденных удалось бы привлечь в армию в случае принятия соответствующего закона. Всего есть несколько категорий, которые стоит рассматривать.

Очень сложно сейчас говорить о том, сколько это может быть людей. Первая категория – это лица, которые имеют судимость, но они живут рядом с нами, они уже отбыли свое наказание и являются освобожденными. Это примерно 50 тысяч человек,

– объяснила заместительница.

Она добавила, что впоследствии можно будет "по факту" говорить, сколько таких людей отвечали признакам того, чтобы присоединиться к армии.

В то же время вторая категория – это люди, которые сейчас отбывают наказание в тюрьмах по состоянию на сейчас. Елена Высоцкая сообщила, что сейчас таких людей насчитывается 26 тысяч.

Вторая категория – это гораздо сложнее, это возможность привлекать к отпору вооруженной агрессии людей, которые находятся сейчас в тюрьмах, являются осужденными на сегодня и именно такой механизм и порядок их привлечения в ряды ВСУ,

– сообщила она.

Высоцкая объяснила, что именно это предусматривает зарегистрированный в Раде законопроект. Она отметила, что по нему будет оживленная дискуссия. Кроме этого, чиновница прокомментировала слова министра Дениса Малюськи, который утверждал, что "никто не планирует спрашивать" осужденных. Заместитель отметила, что здесь речь идет о свободных людях.

Это конституционная обязанность каждого, поэтому никого не спрашивают о желании. Есть, конечно, добровольческие подразделения, есть другие формы, как служить в ВСУ. Но в целом речь идет о том, что есть призыв, военный учет, и люди готовятся к выезду на фронт и потом служат. Так же речь идет об осужденных, которые уже отбыли наказание и есть на свободе,

– объяснила она.

В то же время Высоцкая отметила, что будет учитываться способность, физическая подготовка заключенных, чтобы не было медицинских противопоказаний для такого служения.

Мобилизация заключенных