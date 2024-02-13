12 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уже в девятый раз подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на следующие 90 суток.
Как пошагово происходит сам процесс мобилизации в 2024 году – от вручения повестки до попадания в учебный центр – читайте в материале 24 Канала.
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Повестки
Путь к мобилизации начинается с получения повестки. Ее могут вручить где угодно в Украине, поскольку закон не определяет точного перечня мест, а соответственно – открывает широкие возможности перед теми, кто раздает повестки.
В то же время законы имеют исчерпывающий перечень тех лиц, которые имеют такое право.
Кто может вручать повестки
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).
Кто не имеет права вручать повестку
- полицейские;
- военнослужащие (в том числе представители ТрО);
- должностные лица Государственной пограничной службы Украины.
Виды повесток
- для уточнения данных;
- на прохождение ВВК;
- мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
- для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).
В случае отказа от получения повестки и игнорирования вызовов в ТЦК и СП может наступить административная ответственность, которая в случае злостных нарушений может перерасти в уголовную. Админпротоколы имеют право составлять руководители ТЦК и СП, уголовные нарушения – уже сфера полиции.
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Отсрочка и бронь
Студенты вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения.
Отсрочка распространяется
- на соискателей профессионального (профессионально-технического),
- профессионального предвысшего и высшего образования,
- на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования.
Отсрочка не распространяется
- на заочников.
Кто имеет отсрочку во время обучения
- Ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, высших учебных заведений III – IV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
- ассистенты-стажеры.
Мужчины, поступающие в аспирантуру или докторантуру, в период между получением диплома магистра и собственно вступлением, лишаются права на отсрочку и снова приобретают это право, только когда идет их зачисление на обучение.
При этом студенты или аспиранты не имеют иммунитета на получение повесток – им все равно нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Нужно будет также подать справку о зачислении в вуз и заявление о предоставлении отсрочки (в произвольной форме), а ТЦК и СП должен предоставить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.
Также позволяет избежать мобилизации бронь. Она не навсегда – как правило, бронь выдается на срок до 6 месяцев и может быть возобновлена. Бронь имеют работники стратегических предприятий, народные депутаты и депутаты Верховной Рады Крымской автономии, а также некоторые силовики.
Кто подлежит всеобщей мобилизации?
Если вы мужчина в возрасте от 18 до 60 лет – вы целевая группа и можете быть мобилизованы в ряды Сил обороны. Это касается и тех, кто состоит на воинском учете, и тех, кто не состоит или снят по состоянию здоровья. В условиях военного положения они могут быть признаны годными или ограниченно годными.
Мобилизации подлежат лица, которые имеют военный опыт, то есть служили в рядах ВСУ (срочная служба или служба по контракту).
Но если они не имеют опыта военной службы, это не проблема – мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, также могут быть мобилизованы.
Также мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины можно добровольно. В таком случае ограничения в виде возраста, военного опыта и здоровья не учитываются. Это касается также и женщин.
Важным условием является признание пригодности (полной или ограниченной) к военной службе.
Кто определяет пригодностьЭтим занимаются Военно-врачебные комиссии, сокращенно ВВК. Именно они проводят обследование и определяют, годится ли человек к военной службе.
Как попасть на ВВК
Здесь есть несколько путей. Это можно сделать по собственному желанию или по распоряжению ТЦК и СП (бывшие военкоматы, сейчас – Территориальные центры комплектования и социальной поддержки). Попасть к ним не так и просто – сейчас они работают с 9 до 18:00 и далеко не всегда могут принять всех желающих.
При этом есть норма о необходимости проходить ВВК раз в 5 лет в мирное время, в военное время хронология другая – в зависимости от ситуации, периодичность прохождения ВВК может составлять всего несколько месяцев.
Приглашением на прохождение ВВК является повестка. Она не означает мобилизацию. В основном это делается для уточнения учетных данных и возможного прохождения военно-врачебной комиссии.
После подачи документов военнообязанным назначают:
- общий анализ крови,
- общий анализ мочи,
- анализ крови на антитела – ВИЧ,
- анализ крови на гепатит B,
- анализ крови на гепатит C,
- определяют группу крови,
- резус-принадлежность,
- рентгенологическое обследование.
Если во время общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования.
Что после анализов
- обследование хирурга,
- терапевта,
- невропатолога,
- психиатра,
- офтальмолога,
- оториноларинголога,
- стоматолога,
- дерматолога,
- другими врачами по показаниям.
Главная задача ВВК – определение пригоден ли человек, либо ограниченно пригоден, либо непригоден. Прохождение ВВК – обязанность, отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением.
Что происходит после ВВК и как человек попадает на "полигон"
В соответствии с выводами ВВК принимается решение, будет ли человек мобилизован. Куда именно направят мобилизованного – решают в ТЦК и СП, реагируя на запросы боевых частей и подразделений. Впрочем, военнообязанный может избежать этого по сути "рандомного выбора" и позаботиться о себе самому.
Существует открытый перечень военных специальностей – их можно выбрать, подать запрос и начать готовиться. Также вы можете попасть в конкретную бригаду.
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Но перед этим мобилизованные должны пройти обучение и боевое слаживание. Исключение может быть только для тех, кто мобилизуется с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении. Такие люди могут направляться сразу в боевые воинские части.
Те же граждане, которые ранее не проходили военной службы, призываются в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям – те самые "полигоны". Они могут быть как на территории Украины, так и за ее пределами – благодаря доброй воле союзников по НАТО. Только после этого военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.
Где это все записано?
Правила и порядок всеобщей мобилизации определяют сейчас действующие законы и нормативно-правовые акты:
- "О мобилизационной подготовке и мобилизации",
- "О воинской обязанности и военной службе",
- Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".
- Приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".