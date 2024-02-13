12 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский уже в девятый раз подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на следующие 90 суток.

Как пошагово происходит сам процесс мобилизации в 2024 году – от вручения повестки до попадания в учебный центр – читайте в материале 24 Канала.

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Повестки

Путь к мобилизации начинается с получения повестки. Ее могут вручить где угодно в Украине, поскольку закон не определяет точного перечня мест, а соответственно – открывает широкие возможности перед теми, кто раздает повестки.

В то же время законы имеют исчерпывающий перечень тех лиц, которые имеют такое право.

Кто может вручать повестки

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестку

полицейские;

военнослужащие (в том числе представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Виды повесток

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).

В случае отказа от получения повестки и игнорирования вызовов в ТЦК и СП может наступить административная ответственность, которая в случае злостных нарушений может перерасти в уголовную. Админпротоколы имеют право составлять руководители ТЦК и СП, уголовные нарушения – уже сфера полиции.

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Отсрочка и бронь

Студенты вузов и учащиеся колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения.

Отсрочка распространяется

на соискателей профессионального (профессионально-технического),

профессионального предвысшего и высшего образования,

на ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования.

Отсрочка не распространяется

на заочников.

Кто имеет отсрочку во время обучения

Ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, высших учебных заведений III – IV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Мужчины, поступающие в аспирантуру или докторантуру, в период между получением диплома магистра и собственно вступлением, лишаются права на отсрочку и снова приобретают это право, только когда идет их зачисление на обучение.

При этом студенты или аспиранты не имеют иммунитета на получение повесток – им все равно нужно явиться в ТЦК и СП для уточнения и проверки документов. Нужно будет также подать справку о зачислении в вуз и заявление о предоставлении отсрочки (в произвольной форме), а ТЦК и СП должен предоставить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе.

Обратите внимание! Кроме студентов правом на отсрочку от призыва во время мобилизации пользуются лица, родные которых погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в боевых действиях, а также лица, на попечении которых находятся 3 или более несовершеннолетних детей.



Также лица, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних или воспитывают ребенка с инвалидностью (или он имеет тяжелые заболевания) в возрасте до 18 лет, лицам с инвалидностью и временно непригодными по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. Лицам, у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью или имеют на иждивении одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, лица, заняты постоянным уходом за близкими родственниками, которые в том нуждаются, опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным.

Также позволяет избежать мобилизации бронь. Она не навсегда – как правило, бронь выдается на срок до 6 месяцев и может быть возобновлена. Бронь имеют работники стратегических предприятий, народные депутаты и депутаты Верховной Рады Крымской автономии, а также некоторые силовики.

Кто подлежит всеобщей мобилизации?

Если вы мужчина в возрасте от 18 до 60 лет – вы целевая группа и можете быть мобилизованы в ряды Сил обороны. Это касается и тех, кто состоит на воинском учете, и тех, кто не состоит или снят по состоянию здоровья. В условиях военного положения они могут быть признаны годными или ограниченно годными.

Мобилизации подлежат лица, которые имеют военный опыт, то есть служили в рядах ВСУ (срочная служба или служба по контракту).

Но если они не имеют опыта военной службы, это не проблема – мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, также могут быть мобилизованы.

Важно! В настоящее время в Верховной Раде проходит обсуждение новый законопроект о мобилизации. Среди возможных новаций – отмена срочной службы и снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Также мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины можно добровольно. В таком случае ограничения в виде возраста, военного опыта и здоровья не учитываются. Это касается также и женщин.

Важным условием является признание пригодности (полной или ограниченной) к военной службе.

Кто определяет пригодность Этим занимаются Военно-врачебные комиссии, сокращенно ВВК. Именно они проводят обследование и определяют, годится ли человек к военной службе.

Как попасть на ВВК

Здесь есть несколько путей. Это можно сделать по собственному желанию или по распоряжению ТЦК и СП (бывшие военкоматы, сейчас – Территориальные центры комплектования и социальной поддержки). Попасть к ним не так и просто – сейчас они работают с 9 до 18:00 и далеко не всегда могут принять всех желающих.

При этом есть норма о необходимости проходить ВВК раз в 5 лет в мирное время, в военное время хронология другая – в зависимости от ситуации, периодичность прохождения ВВК может составлять всего несколько месяцев.

Приглашением на прохождение ВВК является повестка. Она не означает мобилизацию. В основном это делается для уточнения учетных данных и возможного прохождения военно-врачебной комиссии.

Само прохождение ВВК имеет свои особенности. Если у вас есть ограничения по состоянию здоровья – лучше сообщить о них ТЦК и СП заранее, а также собрать на ВВК пакет медицинских документов с медицинской карточкой и всеми необходимыми справками, результатами обследований и информацией о перенесенных заболеваниях.

После подачи документов военнообязанным назначают:

общий анализ крови,

общий анализ мочи,

анализ крови на антитела – ВИЧ,

анализ крови на гепатит B,

анализ крови на гепатит C,

определяют группу крови,

резус-принадлежность,

рентгенологическое обследование.

Тем, кому уже за 40 лет необходимо пройти измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар.

Если во время общих анализов определяют, что есть плохие показатели, могут назначать и дополнительные обследования.

Что после анализов

обследование хирурга,

терапевта,

невропатолога,

психиатра,

офтальмолога,

оториноларинголога,

стоматолога,

дерматолога,

другими врачами по показаниям.

Главная задача ВВК – определение пригоден ли человек, либо ограниченно пригоден, либо непригоден. Прохождение ВВК – обязанность, отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением.

Что происходит после ВВК и как человек попадает на "полигон"

В соответствии с выводами ВВК принимается решение, будет ли человек мобилизован. Куда именно направят мобилизованного – решают в ТЦК и СП, реагируя на запросы боевых частей и подразделений. Впрочем, военнообязанный может избежать этого по сути "рандомного выбора" и позаботиться о себе самому.

Существует открытый перечень военных специальностей – их можно выбрать, подать запрос и начать готовиться. Также вы можете попасть в конкретную бригаду.

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Но перед этим мобилизованные должны пройти обучение и боевое слаживание. Исключение может быть только для тех, кто мобилизуется с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в ее прохождении. Такие люди могут направляться сразу в боевые воинские части.

Те же граждане, которые ранее не проходили военной службы, призываются в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям – те самые "полигоны". Они могут быть как на территории Украины, так и за ее пределами – благодаря доброй воле союзников по НАТО. Только после этого военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Где это все записано?

Правила и порядок всеобщей мобилизации определяют сейчас действующие законы и нормативно-правовые акты: