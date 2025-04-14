Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко. Однако в карточке законопроекта №12093 пока изменений нет.

Смотрите также Каждый имеет право на второй шанс․ История подразделения ГУР "Артан Х", где воюют досрочно освобожденные

Что известно о скидке на штраф от ТЦК

Военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные или не состоят на воинском учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Подписанный президентом закон позволяет оплатить половину суммы от минимальной: то есть вместо 17 000 – 8500 гривен. Для этого надо самостоятельно обратиться в ТЦК, а затем в течение 10 дней от принятия постановления об административном правонарушении оплатить штраф.

Екатерина Черногоренко отметила, что гражданские впоследствии получат возможность оплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+. Минобороны работает над внедрением этой функции. Ожидается, что она появится летом этого года. Отмечается, что военнообязанный сможет:

Подать заявление в Резерв+ о том, что признает нарушение.

Далее – получить постановление об этом нарушении просто в приложении.

И наконец оплатить штраф со скидкой в 50%.

Если военнообязанный не оплатит штраф со скидкой в течение 20 дней, то в конце концов ему придется оплачивать полную сумму.

В то же время уплата штрафа не освобождает лицо от потенциальной мобилизации.

Заместитель министра обороны добавила, что военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные – освобождаются от уплаты штрафов.