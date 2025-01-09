Об этом рассказывает 24 Канал. Верховная Рада 9 января в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает 50% скидку на штраф для военнообязанных, которые не уточнили свои персональные данные, но добровольно признают нарушения.

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Как указывают авторы инициативы, в течение 2024 года более 6 миллионов граждан не обновили свои данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

По словам народных депутатов, такая ситуация значительно усложняет процессы мобилизации в стране.

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему законодательству, не уточнение персональных данных о мобильном телефоне, электронную почту или адрес проживания в течение 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением. За это предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако, новый законопроект позволяет гражданам оплатить половину минимальной суммы штрафа – 8 500 гривен – через добровольное инициирование рассмотрения дела в специальном электронном кабинете "Резерв+".

Ключевая проблема, которую предлагается решить, – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера,

– отмечают депутаты.

Уточнение персональных данных не только будет способствовать более эффективной мобилизации, но и откроет для граждан дополнительные возможности, такие как экономическое бронирование.

Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан,

– указано в пояснительной записке.

Законопроект также упростит процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50% от размера наложенного административного взыскания,

– добавили депутаты.

Напомним, в случае объявления в розыск из-за мобилизации, рекомендуется добровольно обратиться в ТЦК с документами, подтверждающие личность и причины отсутствия, с целью быстрого решения вопроса.

Если объявление в розыск является незаконным или есть право на отсрочку, можно обжаловать действия ТЦК в суде; основные причины розыска включают нарушение учета военнообязанных и уклонение от мобилизации.